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18:15

В России отзывают почти 6 тысяч автомобилей Skoda

Под сервисную кампанию попали модели Superb второго поколения

Анастасия Дубина
Компания Skoda отзывает в России 5742 автомобиля Superb второго поколения. У флагмана прошлого поколения обнаружили проблему с поворотниками.

Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в период с 2013 по 2015 год. На неисправных автомобилях наблюдается недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота.

Как сообщает Росстандарт, при некоторых обстоятельствах машиной может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и уведомление о неисправности не будет выведено на бортовой компьютер.

Владельцев неисправных автомобилей пригласят в ближайший сервисный центр для устранения дефекта. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Сотрудники сервиса обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.

Последний отзыв «Суперба» был в феврале 2018 года. Тогда на ремонт отправили полторы тысячи лифтбеков последнего поколения из-за некорректной работы головной оптики.