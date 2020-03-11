В России отзывают почти 6 тысяч автомобилей Skoda

Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в период с 2013 по 2015 год. На неисправных автомобилях наблюдается недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота.
Как сообщает Росстандарт, при некоторых обстоятельствах машиной может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и уведомление о неисправности не будет выведено на бортовой компьютер.
Владельцев неисправных автомобилей пригласят в ближайший сервисный центр для устранения дефекта. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Сотрудники сервиса обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.
Последний отзыв «Суперба» был в феврале 2018 года. Тогда на ремонт отправили полторы тысячи лифтбеков последнего поколения из-за некорректной работы головной оптики.