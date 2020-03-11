В России отзывают почти 6 тысяч автомобилей Skoda

Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в период с 2013 по 2015 год. На неисправных автомобилях наблюдается недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота.

Как сообщает Росстандарт, при некоторых обстоятельствах машиной может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и уведомление о неисправности не будет выведено на бортовой компьютер.