В Москве пройдут соревнования по Суперкроссу

25 и 26 мая на Стадионе технических видов спорта в Крылатском пройдут главные экстремальные соревнования России в дисциплине Суперкросс. Летний сезон 2024 года откроет большой гоночный уик-энд, в рамках которого состоятся этапы Чемпионата Москвы и Winline Чемпионата России, где за высшие награды в различных классах и возрастных категориях поборются лучшие мотогонщики страны.

Суперкросс — настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: два дня соревнований, более 15 зрелищных заездов в пяти быстрейших классах с участием более 150 российских спортсменов, напряженная борьба за подиум — и всё это с живыми комментариями.

Для гостей будет организован доступ в технический парк участников, дополнительные активности и фуд-корт. Погрузиться в гоночную атмосферу ещё сильнее можно будет наблюдая за предстартовой процедурой и стартом с отдельной трибуны, расположенной прямо за спинами спортсменов. Начало мероприятия — в 13:00 в субботу и в 11:00 в воскресенье. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.