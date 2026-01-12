Суперседан Maextro S800 продаётся лучше, чем BMW, Maybach и Porsche

У последовательного гибрида имеется 1,5-литровый бензин-генератор, батареи ёмкостью 65 киловатт-часов, двух- или трёхмоторный полный привод за счёт электродвигателей.

Пиковая отдача составляет от 530 л.с. и 673 Нм (в начальной версии) до 864 л.с. и 718 Нм (в максимальном варианте). Запас хода по европейскому циклу WLTC — от 965 до 1100 километров, из которых на электричестве можно проехать от 258 до 311.

«Чистый» электромобиль готов предложить батарею ёмкостью 95 киловатт-часов, сверхбыструю зарядку и автономность 650−670 километров (CLTC).

У Maextro S800 есть полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, а также продвинутый автопилот, притом — с перспективой апгрейда до четвертого уровня.