Опубликовано 31 января 2026, 15:51
Суперседан Xiaomi SU7 Ultra перестал интересовать покупателей

Отгрузки машин заметно упали
В КНР снизились продажи седанов Xiaomi SU7 Ultra. С марта по август SU7 Ultra продавался тиражом от 2,4 до 3,1 тысячи экземпляров, но затем произошёл провал: в сентябре клиентам передали только 488 машин, в октябре — 130, в ноябре — 80, в декабре — 45. Хотя другие модели марки, напротив, демонстрируют рост популярности.
Xiaomi SU7 Ultra
© Xiaomi
Алексей Кованов

SU7 Ultra является родственником обычного SU7, от которого отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. У «Ультры» она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 л.с. На разгон до 100 км/ч электрокар тратит 1,98 секунды, до 300 километров в час — 15,07.

Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Для сравнения, у куда более дорогого электромобиля Taycan Turbo GT показатели похуже: пик на 1108 силах, ускорение до первой «сотни» за 2,3 с, а максималка (с опционным пакетом Weissach) составляет 305 км/ч.

