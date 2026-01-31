Суперседан Xiaomi SU7 Ultra перестал интересовать покупателей

SU7 Ultra является родственником обычного SU7, от которого отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. У «Ультры» она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 л.с. На разгон до 100 км/ч электрокар тратит 1,98 секунды, до 300 километров в час — 15,07.

Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Для сравнения, у куда более дорогого электромобиля Taycan Turbo GT показатели похуже: пик на 1108 силах, ускорение до первой «сотни» за 2,3 с, а максималка (с опционным пакетом Weissach) составляет 305 км/ч.