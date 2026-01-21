Xiaomi поставила мировой рекорд с обновленным седаном SU7

Внешне новинка отличается новым синим цветом кузова, обновленными 20-дюймовыми дисками и мелким декором. В салоне добавлен вариант отделки Midnight Black. Технические улучшения включают новый мощный процессор и лидар в базовой версии системы автономного вождения.

Основные изменения скрыты под капотом. Базовая и версия Pro перешли с 400-вольтовой на 752-вольтовую архитектуру. Мощность заднего мотора увеличена до 320 л.с., а запас хода вырос: до 720 км у базовой модели и до 902 км у Pro. Флагманская версия Max получила 897-вольтовую систему и отдачу 691 л.с. Ее запас хода составляет 835 км, а для подзарядки на 670 км требуется 15 минут.

Именно версия SU7 Max установила новый мировой рекорд для серийных электромобилей, проехав 4264 км за 24 часа на трассе в Яньчэне (Китай). Во время заезда автомобиль поддерживал скорость 240 км/ч, делая остановки только для зарядки.

Прием заказов на обновленный седан уже открыт. Поставки покупателям начнутся в апреле 2026 года.

Ранее сообщалось, что Toyota перейдет на выпуск автомобилей из отходов.