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16:06

Итальянское ателье превратило кабриолет Maserati в гранд-турер Sciàdipersi

Новый проект Touring Supperleggera дебютирует в Женеве

Итальянское кузовное ателье Touring Supperleggera представит на автосалоне в Женеве открытый гранд-турер Sciàdipersi. Автомобиль построен на базе Maserati GranCabrio и черпает вдохновение в Maserati 5000GT персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

По словам главного дизайнера Touring Supperleggera Луи де Фабрибекера, главное в автомобиле — его пропорции. Можно спорить о конкретных стилистических решениях, но пропорции либо идеальны, либо нет. От донора кабриолет Sciàdipersi отличается новым кузовом с заостренной передней частью и хвостом Камма сзади, а также салоном, обшитым кожей шоколадного и кремового цвета с оранжевой прострочкой.

Maserati 5000GT для Пехлеви построили на шасси гражданского 3500GT, но оснастили пятилитровым двигателем от гоночного 450S. Агрегат выдавал 325, а в более поздней версии — 340 лошадиных сил.

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Sciàdipersi оснащен тем же 4,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 460 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента, что и оригинальный GranCabrio. Динамические характеристики вряд ли отличаются: Maserati разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 288 километров в час.

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В прошлом году Touring Supperleggera показало в Женеве купе Sciàdipersi. Вдохновением для автомобиля также послужил Maserati 5000GT и роскошный пассажирский поезд «Восточный экспресс». Двухдверку построили на агрегатах Maserati Gran Turismo.

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