Итальянское ателье превратило кабриолет Maserati в гранд-турер Sciàdipersi

По словам главного дизайнера Touring Supperleggera Луи де Фабрибекера, главное в автомобиле — его пропорции. Можно спорить о конкретных стилистических решениях, но пропорции либо идеальны, либо нет. От донора кабриолет Sciàdipersi отличается новым кузовом с заостренной передней частью и хвостом Камма сзади, а также салоном, обшитым кожей шоколадного и кремового цвета с оранжевой прострочкой.