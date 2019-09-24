Видео: новая Toyota Supra, BMW Z4 и Ford Mustang сразились в дрэге

Технически BMW Z4 M40i и Toyota Supra с 3,0-литровой рядной турбированной «шестёркой» идентичны: под капотом одинаковые 340-сильные двигатели (500 Нм крутящего момента), за передачу мощности на ведущую ось отвечает восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Мягкая крыша утяжелила BMW: родстер весит на 90 килограммов больше, чем «родственное» купе.

Ford Mustang GT стоит особняком: спорткар приводит в движение 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью в 450 лошадиных сил и крутящим моментом в 526 Нм. У «фордовской» автоматической коробки передач — десять ступеней. Mustang тяжелее конкурентов: разница относительно Z4 составляет 90 килограммов, а «Супры» — 180 килограммов.