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10:11

Видео: новая Toyota Supra, BMW Z4 и Ford Mustang сразились в дрэге

Спорткары сравнили в скорости на дистанции ¼ и ½ мили

© скриншот CAR, YouTube.com
Журнал CAR из Южной Африки сравнил динамику трёх заднеприводных машин — соплатформенных BMW Z4 M40i и Toyota Supra, а также Ford Mustang GT. Заезды проходили на старом аэродроме на дистанции ¼ и ½ мили. Казалось, что у плодов немецко-японской коллаборации нет шансов против «Мустанга» с V8, но разница в массе обострила интригу.

Технически BMW Z4 M40i и Toyota Supra с 3,0-литровой рядной турбированной «шестёркой» идентичны: под капотом одинаковые 340-сильные двигатели (500 Нм крутящего момента), за передачу мощности на ведущую ось отвечает восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Мягкая крыша утяжелила BMW: родстер весит на 90 килограммов больше, чем «родственное» купе.

Ford Mustang GT стоит особняком: спорткар приводит в движение 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью в 450 лошадиных сил и крутящим моментом в 526 Нм. У «фордовской» автоматической коробки передач — десять ступеней. Mustang тяжелее конкурентов: разница относительно Z4 составляет 90 килограммов, а «Супры» — 180 килограммов.

После 805 метров дистанции три спорткара разделило менее 0,5 секунды. Хотя Mustang не победил, для американских потребителей выбор не очевиден, ведь цена «Форда» намного ниже, чем у конкурентов. Купе с V8 можно приобрести за 35,6 тысяч долларов, тогда как 3,0-литровая Supra обойдётся минимум в 50 тысяч долларов, а BMW Z4 M40i стоит от 63,7 тысячи долларов.

Источник: Youtube-канал журнала CAR