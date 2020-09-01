Посмотрите на Toyota Supra с обвесом за 2 миллиона рублей

Обвес включает в себя передний сплиттер, новые боковые юбки, крупный диффузор, антикрыло и развитые колесные арки. По заказу тюнеры изготовят комплект из двух материалов на выбор: обвес из стеклопластика обойдется в 14 850 долларов, а карбоновая версия – в 15 950 долларов. Топовый вариант с вентилируемым капотом стоит 17 930 долларов.

Желающие могут «принарядить» свою Supra отдельными элементами тюнинг-пакета. Например, сплиттер от Liberty Walk можно приобрести за 2750 долларов, капот – за 3080 долларов, а антикрыло – за 3850 долларов. Кроме обвеса, ателье предлагает заменить штатную подвеску купе на пневматическую AirRex стоимостью 7900 долларов.