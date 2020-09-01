Посмотрите на Toyota Supra с обвесом за 2 миллиона рублей

Обвес включает в себя передний сплиттер, новые боковые юбки, крупный диффузор, антикрыло и развитые колесные арки. По заказу тюнеры изготовят комплект из двух материалов на выбор: обвес из стеклопластика обойдется в 14 850 долларов, а карбоновая версия – в 15 950 долларов. Топовый вариант с вентилируемым капотом стоит 17 930 долларов.
Желающие могут «принарядить» свою Supra отдельными элементами тюнинг-пакета. Например, сплиттер от Liberty Walk можно приобрести за 2750 долларов, капот – за 3080 долларов, а антикрыло – за 3850 долларов. Кроме обвеса, ателье предлагает заменить штатную подвеску купе на пневматическую AirRex стоимостью 7900 долларов.
Фото: Liberty Walk
Силовую установку тюнеры оставили без изменений. В России Toyota Supra оснащается 3,0-литровой «турбошестеркой», развивающей 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом и разгоняет заднеприводный спорткар с места до 100 километров в час за 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Стоимость двухдверки на российском рынке стартует с 4,9 миллиона рублей.
Новое купе с тюнингом от японского ателье оказалось ненамного дороже 23-летней Supra, которую выставили на продажу в США за 93 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей). Высокую цену объясняют тем, что автомобиль принадлежит к юбилейной серии Limited Edition 15th Anniversary.