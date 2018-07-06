Toyota показала сразу две новые «Супры». И одна из них поедет в NASCAR

Компания Toyota представила сразу два варианта новой «Супры» – для гоночной серии NASCAR и гражданский серийный вариант, которая пока все равно скрыт камуфляжем. Презентация дорожной машины состоится в следующий уикенд на Фестивале скорости в Гудвуде.

Гоночная версия Supra построена в сотрудничестве со спортивным подразделением Toyota Racing Development и калифорнийской дизайн-студией Calty Design Research. Работа над машиной велась с 2017 года. При этом одной из задач было сохранить согласованность элементов дизайна дорожной и «NASCAR-Супры».

Со следующего года автомобиль будет выступать в дивизионе Xfinity Series, а публичный дебют гоночного спорткара состоится 16 февраля в Дейтоне.

В настоящее время в NASCAR принимает участие Toyota Camry. С момента прихода в Xfinity Series японская марка выиграла четыре чемпионата производителей и два титула в командном зачете, а пилоты Toyota одержали 142 победы.

Видео: Toyota

Дорожная версия Toyota Supra нового поколения дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде. Фотографию машины в камуфляжной пленке в своем твиттере разместило европейское подразделение марки.

Новая Supra разделит платформу с BMW Z4. При этом дизайн и настройки шасси моделей будут существенно отличаться. Спорткар оснастят трехлитровой рядной «шестеркой» с двумя турбонагнетателями, а также роботизированной коробкой передач. По предварительной информации, отдача агрегат составит около 450 лошадиных сил.