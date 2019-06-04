В России новую Toyota Supra оценили дороже соплатформенного BMW Z4

При этом построенный на той же платформе BMW Z4 M40i обойдется почти на 700 тысяч рублей дешевле — 4 840 000 рублей. У родстера такой же 340-сильный двигатель и восьмидиапазонный «автомат», но чуть хуже динамика разгона — 4,5 секунды против 4,3 у «Супры». Максимальная скорость у машин одинаковая — 250 километров в час.