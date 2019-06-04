В России новую Toyota Supra оценили дороже соплатформенного BMW Z4

Всего на нашем рынке планируют реализовать 22 автомобиля: 19 в исполнении Passion и еще три в «приветственной» версии Launch Edition 1. Машины с шильдиком Edition 1 отличаются сочетанием матово-серого кузова с черно-красным интерьером, а также 19-дюймовыми черными колесами. Все спорткары будут укомплектованы трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом.
При этом построенный на той же платформе BMW Z4 M40i обойдется почти на 700 тысяч рублей дешевле — 4 840 000 рублей. У родстера такой же 340-сильный двигатель и восьмидиапазонный «автомат», но чуть хуже динамика разгона — 4,5 секунды против 4,3 у «Супры». Максимальная скорость у машин одинаковая — 250 километров в час.
Чтобы купить новую Toyota Supra покупателю нужно обратиться в один из 13 дилерских центров марки в России, которые занимаются продажами спорткара, и внести предоплату в размере 150 000 или 300 000 рублей. Заказать автомобиль можно только в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Минеральных водах и Новосибирске.