Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»

Позаимствованный у BMW мотор настраивали инженеры Toyota. Его отдача составляет более 300 лошадиных сил — точные цифры будут известны после премьеры. Помимо двигателя, от Z4 новой Supra досталось шасси и восьмидиапазонный «автомат». Они тоже получили отличающиеся от автомобиля-донора настройки.

Публичный дебют Toyota Supra нового поколения состоится на автосалоне в Детройте после Нового года. Первый экземпляр спорткупе продадут на аукционе Barrett-Jackson, а вырученные средства передадут на благотворительность. От вице-президента европейского офиса Тoyota Геральда Килманна стало известно, что по цене Supra будет значительно отличаться от купе GT 86.