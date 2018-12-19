Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»

По словам главного инженера проекта Supra Тетсуи Тада, рядный шестицилиндровый двигатель выбрали потому, что для поклонников модели именно такой агрегат ассоциируется с «Супрой». Сотрудничество с BMW продиктовано лишь финансовой стороной вопроса, так как самостоятельно разработать мотор для спорткара очень дорого. Особенно учитывая его ограниченный тираж.
Базовые версии новой Toyota Supra оснастят двухлитровыми «турбочетверками», которые на соплатформенном BMW Z4 выдают 197 и 258 лошадиных сил.
Позаимствованный у BMW мотор настраивали инженеры Toyota. Его отдача составляет более 300 лошадиных сил — точные цифры будут известны после премьеры. Помимо двигателя, от Z4 новой Supra досталось шасси и восьмидиапазонный «автомат». Они тоже получили отличающиеся от автомобиля-донора настройки.
Публичный дебют Toyota Supra нового поколения состоится на автосалоне в Детройте после Нового года. Первый экземпляр спорткупе продадут на аукционе Barrett-Jackson, а вырученные средства передадут на благотворительность. От вице-президента европейского офиса Тoyota Геральда Килманна стало известно, что по цене Supra будет значительно отличаться от купе GT 86.