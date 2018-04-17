Новая Toyota Supra будет «недешевой»

Спорткар Toyota Supra нового поколения, работа над которым ведется совместно с BMW, будет значительно отличаться по цене от купе GT 86. «Машина не будет дешевой», — сказал в интервью изданию AutoRAI вице-президент европейского офиса марки Геральд Килманн.

Топ-менеджер также подтвердил, что «Супра» разделит платформу и силовой агрегат с BMW Z4 нового поколения. При этом дизайн и настройки шасси будут существенно отличаться. Гибридной установки не будет, хотя слухи о ней были, и модель получит только бензиновый двигатель.

На прошедшем в марте Женевском автосалоне Toyota показала прототип гоночной Supra — GR Supra Racing Concept. Спорткар с композитным кузовом должен продемонстрировать, как будет выглядеть товарная версия модели.

Главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада ранее сообщил, что спорткар не будет комплектоваться механической коробкой передач, так как «робот» с двумя сцеплениями позволит лучше реализовать потенциал силовой установки.

Этим агрегатом станет трехлитровая рядная «шестерка» с двумя турбонагнетателями. По предварительной информации, отдача мотора, разработанного BMW, составит около 450 лошадиных сил.