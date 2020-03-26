В продаже появилась одна из самых редких версий Toyota Supra

Владелец Toyota Supra обратился к местному дилеру японской марки, чтобы подтвердить эксклюзивность продаваемой тарги. Автомобиль проверили по базе данных Toyota и официальный реестр Supra подтвердил соответствие комплектности и цвета спорткара с данным идентификационным номером.
Ярко-жёлтые Toyota Supra выпускались исключительно для внутреннего рынка, а сочетание кузова тарга, атмосферного двигателя и автоматической коробки передач делает автомобиль единственным в своём роде.
Фото: The Drive
Недостатком указанной Toyota Supra для петролхедов будет сочетание автоматической четырёхступенчатой трансмиссии А340Е и безнаддувного 225-сильного двигателя 2JZ-GE. Отсутствие третьей педали — особенность максимально оснащённых Supra с кожаным салоном в цвете Solar Yellow. Судя по реестру Toyota, найти яркий спорткар в богатой комплектации и «механикой» — настоящая находка.
Некоторые экземпляры Toyota Supra A80 с небольшим пробегом в заводском состоянии уходят с молотка за 137 тысяч долларов, так что цена 42 тысячи долларов за редкую Supra Targa не выглядит завышенной. Продавец спорткара понимает, что с учётом текущих колебаний курсов валют и кризиса, вызванного коронавирусом, выбрал не лучшее время для продажи и не исключает, что оставит «Супру» у себя до лучших времён.