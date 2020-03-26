В продаже появилась одна из самых редких версий Toyota Supra

Владелец Toyota Supra обратился к местному дилеру японской марки, чтобы подтвердить эксклюзивность продаваемой тарги. Автомобиль проверили по базе данных Toyota и официальный реестр Supra подтвердил соответствие комплектности и цвета спорткара с данным идентификационным номером.

Ярко-жёлтые Toyota Supra выпускались исключительно для внутреннего рынка, а сочетание кузова тарга, атмосферного двигателя и автоматической коробки передач делает автомобиль единственным в своём роде.