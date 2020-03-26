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12:30

В продаже появилась одна из самых редких версий Toyota Supra

Ярко-жёлтая Toyota Supra в кузове A80 выставлена на продажу в Австралии

© The Drive
Сергей Ильин
Редкая модификация Toyota Supra предыдущего поколения A80 в кузове тарга и цвете Solar Yellow выставлена на продажу на сайте объявлений. За ухоженный японский спорткар с жёстким верхом 1998 года выпуска в оригинальном состоянии просят всего 42 тысячи долларов, хотя цена не включает в себя доставку из Австралии.

Владелец Toyota Supra обратился к местному дилеру японской марки, чтобы подтвердить эксклюзивность продаваемой тарги. Автомобиль проверили по базе данных Toyota и официальный реестр Supra подтвердил соответствие комплектности и цвета спорткара с данным идентификационным номером.

Ярко-жёлтые Toyota Supra выпускались исключительно для внутреннего рынка, а сочетание кузова тарга, атмосферного двигателя и автоматической коробки передач делает автомобиль единственным в своём роде.

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Фото: The Drive

Недостатком указанной Toyota Supra для петролхедов будет сочетание автоматической четырёхступенчатой трансмиссии А340Е и безнаддувного 225-сильного двигателя 2JZ-GE. Отсутствие третьей педали — особенность максимально оснащённых Supra с кожаным салоном в цвете Solar Yellow. Судя по реестру Toyota, найти яркий спорткар в богатой комплектации и «механикой» — настоящая находка.

Некоторые экземпляры Toyota Supra A80 с небольшим пробегом в заводском состоянии уходят с молотка за 137 тысяч долларов, так что цена 42 тысячи долларов за редкую Supra Targa не выглядит завышенной. Продавец спорткара понимает, что с учётом текущих колебаний курсов валют и кризиса, вызванного коронавирусом, выбрал не лучшее время для продажи и не исключает, что оставит «Супру» у себя до лучших времён.

Источник: TheDrive