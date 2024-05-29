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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 17:15
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Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 году

О возможных преемниках спорткаров пока ничего неизвестно
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с производства. Соплатформенные модели перестанут выпускать в 2026 году, пишет издание Automotive News со ссылкой на близкие к производителям источники. Официально планы по отставке пока не подтверждали, но более ранние инсайды свидетельствовали, что BMW собирается избавиться от Z4 по завершении его жизненного цикла. Решение связывают с падением интереса к обоим спорткарам на рынке.
Toyota Supra
Toyota Supra
© Toyota
Мария Руцкая

Информация о грядущем прекращении производства Toyota Supra и BMW Z4 появилась на фоне проблем австрийского завода Magna Steyr. В начале мая сообщалось, что там собираются сократить 500 рабочих. С конвейера, помимо вышеупомянутых спорткаров, снимут BMW 5 Series, Jaguar E-Pace и I-Pace, а также Fisker Ocean.

BMW Z4

BMW Z4

© BMW

В Toyota о будущем Supra сказали, что «пока нечего объявлять». В то же время в американском офисе отметили, что сотрудничество с BMW было успешным. Неясно, имеется ли в виду, что оно уже завершено.

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Источники считают, что если Toyota и решит заняться разработкой следующей Supra, то уже самостоятельно — без помощи BMW. Пока же компания оценивает рынок и обдумывает дальнейшие шаги.

Ранее сообщалось, что в этом году в Европе свернут продажи Toyota GR86 и Subaru BRZ. Причина, однако, не в низких продажах, а в новом законе об «Общих правилах безопасности». Японцы решили, что модернизировать автомобили и подгонять их под требования нецелесообразно.

Источник:Automotive News
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Toyota
#Supra
#BMW
#Z4