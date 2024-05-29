Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 году

Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 годуО возможных преемниках спорткаров пока ничего неизвестно
Информация о грядущем прекращении производства Toyota Supra и BMW Z4 появилась на фоне проблем австрийского завода Magna Steyr. В начале мая сообщалось, что там собираются сократить 500 рабочих. С конвейера, помимо вышеупомянутых спорткаров, снимут BMW 5 Series, Jaguar E-Pace и I-Pace, а также Fisker Ocean.
В Toyota о будущем Supra сказали, что «пока нечего объявлять». В то же время в американском офисе отметили, что сотрудничество с BMW было успешным. Неясно, имеется ли в виду, что оно уже завершено.
Источники считают, что если Toyota и решит заняться разработкой следующей Supra, то уже самостоятельно — без помощи BMW. Пока же компания оценивает рынок и обдумывает дальнейшие шаги.
Ранее сообщалось, что в этом году в Европе свернут продажи Toyota GR86 и Subaru BRZ. Причина, однако, не в низких продажах, а в новом законе об «Общих правилах безопасности». Японцы решили, что модернизировать автомобили и подгонять их под требования нецелесообразно.