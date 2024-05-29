Toyota Supra и BMW Z4 отправятся в отставку в 2026 году

О возможных преемниках спорткаров пока ничего неизвестно

Toyota Supra и BMW Z4 снимут с производства. Соплатформенные модели перестанут выпускать в 2026 году, пишет издание Automotive News со ссылкой на близкие к производителям источники. Официально планы по отставке пока не подтверждали, но более ранние инсайды свидетельствовали, что BMW собирается избавиться от Z4 по завершении его жизненного цикла. Решение связывают с падением интереса к обоим спорткарам на рынке.