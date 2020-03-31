На продажу выставили уникальную Toyota Supra для длинных гонок

Для кольцевых гонок Toyota Supra — довольно экзотический автомобиль. Модель имеет обширную и очень успешную историю выступлений в японском чемпионате JGTC и сменившей его серии Super GT — но там выставлялись машины, подготовленные по своему уникальному набору правил. А вот в гонках за пределами Японии Supra по разным причинам почти не засветилась. Можно вспомнить разве что неудачные выступления версии Supra LM в «24 часах Ле-Мана».