На продажу выставили уникальную Toyota Supra для длинных гонок

Для кольцевых гонок Toyota Supra — довольно экзотический автомобиль. Модель имеет обширную и очень успешную историю выступлений в японском чемпионате JGTC и сменившей его серии Super GT — но там выставлялись машины, подготовленные по своему уникальному набору правил. А вот в гонках за пределами Японии Supra по разным причинам почти не засветилась. Можно вспомнить разве что неудачные выступления версии Supra LM в «24 часах Ле-Мана».
Спорткар, который продает команда Team4, построен в 2002 году во Франции по заказу джентльмен-драйвера Жан-Пьера Синьоре на базе обычной серийной машины. По фотографиям тех времен видно, что объем доработок был невелик.
Со временем машина получила гоночную подвеску с оригинальными рычагами и подрамниками и множество компонентов от машин японской серии JGTC: ступицы с креплением колес центральной гайкой, 18-дюймовые колеса Enkei, мощные тормозные механизмы AP Racing и часть деталей аэродинамического оперения. Несущая основа кузова осталась штатной, стальной, но большинство внешних панелей изготовлены из углепластика.
При этом машина Синьоре сохранила штатный мотор — легендарную рядную «шестерку» 2JZ-GTE с двумя турбинами (в отличие от болидов японской серии JGTC, на которых стояли сначала четырехцилиндровые турбомоторы 3S-GTE, а потом атмосферные V8 серии UZ). Когда машина ездила в чемпионате FFSA GT, мощность мотора составляла около 580 лошадиных сил.
Жан-Пьер Синьоре выступал в чемпионате FFSA GT с 2002 по 2006 год. Уже в наше время, в 2015 году, машина прошла полный ребилд в команде Team4. Мотор получил новые турбины и электронику, причём отладкой карт управления двигателем под разные условия занималась авторитетная фирма Oreca.
В зависимости от давления наддува (1,45-1,6 бар) мощность мотора составляет 600-750 лошадиных сил. Коробка передач — секвентальная 6-ступенчатая, английской фирмы Quaife. Доводкой машины занимался известный французский гонщик Соэль Айяри.
В 2019 году машина успешно проехала несколько этапов серии Endurance Racing Legends — в Спа, Монце и Ле Кастелле. В сезоне-2020 команде уже одобрили заявку на «классический Ле-Ман». Цену спорткара публично не объявляют — она доступна по запросу.