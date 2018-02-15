Новая Toyota Supra получит «шестерку» и будет быстрее Porsche 911

Участник форума SupraMkV.com опубликовал сканы японского журнала Best Car, в котором указаны предполагаемые характеристики спорткара Toyota Supra нового поколения. Согласно информации издания, машина получит трехлитровую «шестерку» и окажется быстрее Porsche 911.

Длина спорткара составит 4380 миллиметров, ширина — 1855, высота — 1290 миллиметров. Колесная база насчитывает 2470 миллиметров. Масса машины — 1496 килограммов. Таким образом, машина станет на 14 килограммов легче своего предшественника, но на 250 килограммов тяжелее GT86.

Бензиновый шестицилиндровый двигатель спорткара будет выдавать 340 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составит 450 Нм крутящего момента (он будет доступен в диапазоне от 1380 до 5200 оборотов в минуту). Мотор сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

С нуля до ста километров в час «Супра» сможет ускоряться за 3,8 секунды. Это на шесть десятых секунды быстрее 370-сильного Porsche 911 с «роботом», который на 46 килограммов тяжелее «Тойоты».

Ранее Toyota опубликовала первое изображение нового спорткара. Новинка будет представлена на автосалоне в Женеве.

Разработка новой «Супры» ведется совместно с компанией BMW, которая выпустит собственную версию модели под именем Z5. Спорткары, построенные на единой платформе, будут отличаться дизайном, настройками шасси и гаммой двигателей. Ранее предполагалось, что Supra нового поколения может получить гибридную модификацию на базе бензинового турбомотора, полный привод и роботизированную коробку передач.