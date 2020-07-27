Бывший пилот Формулы-1 разбил редкий McLaren Senna

На снимках можно заметить второй автомобиль, который также участвовал в аварии, однако он повреждён не так сильно, как оранжевый McLaren. Как выяснил The Drive, Senna LM принадлежит Сутилю. В соцсетях также появилось видео, как суперкар Сутиля увозят с места происшествия на эвакуаторе. Об обстоятельствах случившегося информации пока нет, как и о состоянии обоих водителей.
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Senna LM представляет собой дорожную версию гоночного Senna GT (выпущен в количестве 75 экземпляров), и оба они являются доработанными вариантами стандартного Senna, построенного на базе 720 S. Senna LM укомплектован четырёхлитровым мотором V8, форсированным с 720 до 800 лошадиных сил. Гоночный вариант ещё мощнее – он развивает 825 сил.
Адриан Сутиль выступал в Формуле-1 в период с 2007 по 2011, а затем вернулся в 2013 году и провел еще два сезона. В 2012 году спортсмен получил 18 месяцев условного осуждения после инцидента, произошедшего на вечеринке в одном из клубов Шанхая. Тогда Сутиль устроил скандал с совладельцем команды Lotus-Renault Эриком Люксом. В разгар перепалки он ударил оппонента в шею бокалом для шампанского. Люкс подал в суд, обвинив пилота в покушении на убийство.