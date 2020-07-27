Бывший пилот Формулы-1 разбил редкий McLaren Senna

Адриан Сутиль выступал в Формуле-1 в период с 2007 по 2011, а затем вернулся в 2013 году и провел еще два сезона. В 2012 году спортсмен получил 18 месяцев условного осуждения после инцидента, произошедшего на вечеринке в одном из клубов Шанхая. Тогда Сутиль устроил скандал с совладельцем команды Lotus-Renault Эриком Люксом. В разгар перепалки он ударил оппонента в шею бокалом для шампанского. Люкс подал в суд, обвинив пилота в покушении на убийство.