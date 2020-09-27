В России выбрали внедорожники года

Для репрезентативности результатов оценки автомобилям ставили три состава жюри. Самая многочисленная группа — «Большое жюри» — состояла из интернет-пользователей, проголосовавших на сайте премии, в составе «Экспертного жюри» оказались автожурналисты, в том числе главный редактор «Мотора» Андрей Моторов, а «Блогерское жюри» составили известные российские автомобильные обозреватели.
Suzuki Jimny
Победителем в классе «Полноразмерных внедорожников» по оценке «Большого жюри» признали Toyota Land Cruiser 200, «Экспертное жюри» остановило свой выбор на Land Rover Discovery, а «Блогерское» — на Cadillac Escalade. В сегменте среднеразмерных внедорожников по версии «Экспертов» и «Блогеров» победил Jeep Wrangler, а «Большое жюри» проголосовало за Toyota Land Cruiser Prado. Лучшим компактным внедорожником единогласно признали Suzuki Jimny.
Audi Q8
В группе полноразмерных кроссоверов по мнению «Большого» и «Экспертного» премии достоин Audi Q8, а «Блогеры» выбрали роскошную Bentley Bentayga. В классах среднеразмерных и компактных кроссоверов оценки также не совпали: «Большое жюри» выбрало Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, «Эксперты» — Subaru Forester и Renault Kaptur, а «Блогеры» — Haval F7x и Nissan Qashqai соответственно.
Lada Vesta SW Cross
В категории пикапов народное «Большое жюри» остановило свой выбор на Toyota Hilux, «Эксперты» предпочли Mitsubishi L200, а «Блогеры» — Isuzu D-Max. Новая номинация «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы» досталась Chery Tiggo 8 (по версии «Большого» и «Блогерского» жюри), а «Эксперты» проголосовали за Citroen C5 Aircross. В классе «Компактные моноприводные кроссоверы» единогласным решением выиграл универсал Lada Vesta SW Cross.
Премию «Внедорожник года» присудили в России в пятнадцатый раз. Интересно, что народное «Большое жюри» в трёх номинациях из восьми отдало предпочтение моделям Toyota, причём в некоторых категориях внедорожники японской фирмы побеждают несколько лет подряд.