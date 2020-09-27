В России выбрали внедорожники года

В группе полноразмерных кроссоверов по мнению «Большого» и «Экспертного» премии достоин Audi Q8, а «Блогеры» выбрали роскошную Bentley Bentayga. В классах среднеразмерных и компактных кроссоверов оценки также не совпали: «Большое жюри» выбрало Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, «Эксперты» — Subaru Forester и Renault Kaptur, а «Блогеры» — Haval F7x и Nissan Qashqai соответственно.