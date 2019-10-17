Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа

Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами

Отечественные вездеходы вазовского семейства 4x4 и ульяновские «Хантеры» — признанные короли офф-роуда. Дорожный просвет заводской модернизированной «Нивы» Bronto — 240 миллиметров, а UAZ Hunter в версии «Экспедиция» — 241 миллиметр. Мы выбрали десять актуальных внедорожников на российском рынке, клиренс которых больше этих величин. Что характерно, более половины из этих моделей, скорее всего, бездорожья никогда не видели, а одна на разгоне с места до «сотни» обгоняет Ferrari FF. Также констатируем, что в нашей десятке, пожалуй, самые дорогие миллиметры дорожного просвета на рынке.