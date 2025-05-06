Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Второе место с незначительным отрывом с января по март занял еще один «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro Max. На нем остановили выбор 11 066 человек, что на 15 процентов больше, чем годом ранее (9639). Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Niva Travel с 8657 реализованными экземплярами и падением спроса на 32 процента с 12 808 единиц. Однако это не самое чувствительное снижение в топ-10.

Еще сильнее — на 41 процент — упал интерес к классической Lada Niva Legend, которая с января разошлась в количестве 7345 штук. Chery Tiggo 4 Pro, занявший пятое место, потерял 22 процента покупателей (6807 единиц).

Далее следует Haval M6 с результатом 6110 штук и падением на 25 процентов, а за ним идет Geely Monjaro с почти таким же показателем (6106 штук) и 55-процентным сокращением.