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Опубликовано 06 мая 2025, 15:29
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Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Интерес к внедорожникам Lada упал почти на 40 процентов
Какие кроссоверы и внедорожники выбирают россияне: рейтинг. В первом квартале 2025 года в России было реализовано 164 898 автомобилей сегмента SUV. Это на 30,6 процента меньше, чем за тот же период 2024 года, однако доля таких машин выросла до 68,2 процента. Первенство удерживает китайский кросс тульского производства Haval Jolion, на котором за три месяца остановили выбор 11 879 россиян. Однако продажи его заметно упали — на 26 процентов в годовом сравнении.
Haval M6
Haval M6
© Haval
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Второе место с незначительным отрывом с января по март занял еще один «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro Max. На нем остановили выбор 11 066 человек, что на 15 процентов больше, чем годом ранее (9639). Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Niva Travel с 8657 реализованными экземплярами и падением спроса на 32 процента с 12 808 единиц. Однако это не самое чувствительное снижение в топ-10. 

Еще сильнее — на 41 процент — упал интерес к классической Lada Niva Legend, которая с января разошлась в количестве 7345 штук. Chery Tiggo 4 Pro, занявший пятое место, потерял 22 процента покупателей (6807 единиц). 

Далее следует Haval M6 с результатом 6110 штук и падением на 25 процентов, а за ним идет Geely Monjaro с почти таким же показателем (6106 штук) и 55-процентным сокращением.

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Восьмым стал Omoda C5 (5483 единицы и -38 процентов), девятым — Changan Uni-S (5322), десятым — Haval F7 (4143, -26 процентов.

В целом за первый квартал года россияне купили 31 211 SUV марки Haval (-18 процентов), 24 257 марки Chery (-19 процентов) и 16 002 Lada (-37 процентов).

Между тем в «топе» может появиться новая модель — Belgee X50. По итогам 18-й неделе года его результат оказался лучше, чем у Chery Tiggo 7 Pro Max — 741 штука против 721. Belgee, который хочет стать второй маркой по продажам в России после Lada, пока поставляет только две модели — X50 и X70.