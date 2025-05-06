Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в РоссииИнтерес к внедорожникам Lada упал почти на 40 процентов
Второе место с незначительным отрывом с января по март занял еще один «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro Max. На нем остановили выбор 11 066 человек, что на 15 процентов больше, чем годом ранее (9639). Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Niva Travel с 8657 реализованными экземплярами и падением спроса на 32 процента с 12 808 единиц. Однако это не самое чувствительное снижение в топ-10.
Еще сильнее — на 41 процент — упал интерес к классической Lada Niva Legend, которая с января разошлась в количестве 7345 штук. Chery Tiggo 4 Pro, занявший пятое место, потерял 22 процента покупателей (6807 единиц).
Далее следует Haval M6 с результатом 6110 штук и падением на 25 процентов, а за ним идет Geely Monjaro с почти таким же показателем (6106 штук) и 55-процентным сокращением.
Восьмым стал Omoda C5 (5483 единицы и -38 процентов), девятым — Changan Uni-S (5322), десятым — Haval F7 (4143, -26 процентов.
В целом за первый квартал года россияне купили 31 211 SUV марки Haval (-18 процентов), 24 257 марки Chery (-19 процентов) и 16 002 Lada (-37 процентов).
Между тем в «топе» может появиться новая модель — Belgee X50. По итогам 18-й неделе года его результат оказался лучше, чем у Chery Tiggo 7 Pro Max — 741 штука против 721. Belgee, который хочет стать второй маркой по продажам в России после Lada, пока поставляет только две модели — X50 и X70.