Volkswagen подтвердил выпуск компактного кроссовера-кабриолета

Компания Volkswagen подтвердила выпуск кросс-карбриолета на базе модели T-Roc. Производство новинки начнется на заводе марки в Оснабрюкке не ранее первой половины 2020 года. Сумма инвестиций в производство составит 80 миллионов евро.

По словам главного управляющего директора Volkswagen Херберта Диесса, марка прочно ассоциируется с кроссоверами, поэтому добавление в модельный ряд «эмоциональной модели» является логичным шагом. К 2020 году производитель намерен увеличить количество вседорожных моделей до 20 штук, а их долю в общих продажах — до 40 процентов.

Концепт-кар Volkswagen T-Cross Breeze

Выделенные на новую модель средства будут направлены на модернизацию сборочной линии в Оснабрюкке, а также оптимизацию логистики. Планируемый объем выпуска кросс-кабриолета составит 20 тысяч экземпляров в год.

Курс на компактность Фотографии концептуального кроссовера VW с откидным верхом

Концептуальный кроссовер под названием T-Cross Breeze, оснащенный мягкой складной крышей, Volkswagen показал на Женевском автосалоне в 2016 году. Его оснастили трехцилиндровым мотором объемом один литр, развивающим 110 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента. Двигатель работал в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Volkswagen T-Roc

Серийную версию самого маленького и доступного кроссовера в свой линейке Volkswagen представил в конце августа прошлого года. Для T-Roc, построенного на модульном шасси MQB, доступно шесть двигателей: три бензиновых и три дизельных. В оснащение машины входят светодиодные фары, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.

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