Видео: Land Cruiser Prado, Wrangler, Discovery и Amarok сразились в дрэге

Самый лёгкий из четвёрки — Wrangler Rubicon: американский внедорожник весит меньше двух тонн, однако обут в «грязевые» шины с высоким профилем. Под капотом Jeep — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм.
Land Rover Discovery тоже оснащён двухлитровым турбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 430 Нм. Британский внедорожник самый роскошный из соперников, весит 2100 килограммов и способен преодолевать брод глубиной до 900 миллиметров.
У Volkswagen Amarok самый мощный и объёмный двигатель — трёхлитровый V6 с отдачей 258 лошадиных сил и крутящим моментом 580 Нм. Немецкий вездеход — единственный пикап среди конкурентов, хотя кузов и закрыт обтекаемым пластиковым кунгом. Масса «Фольксвагена» — 2100 килограммов.
Наконец, в отстающих по динамическим характеристикам — рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado. Японский внедорожник с 177-сильной (450 Нм крутящего момента) «турбочетвёркой» объёмом 2,8 литра самый маломощный и тяжёлый: снаряжённая масса 2165 килограммов.
Вопреки прогнозам, старт с места остался за Land Cruiser Prado. На дистанции в четверть мили лучший и худший внедорожник разделили почти три секунды. Самые плотные результаты оказались в тесте эффективности тормозов при замедлении с 113 километров в час. Самый динамичный внедорожник не изменился: три теста подряд в соревнованиях нет равных «Фольксвагену».