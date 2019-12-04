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13:56

Видео: Land Cruiser Prado, Wrangler, Discovery и Amarok сразились в дрэге

Дизельные внедорожники померялись силами в разгоне и торможении

© carwow, скрин видео
Сергей Ильин
Блогеры канала carwow сравнили динамику внедорожников — японского Toyota Land Cruiser Prado, английского Land Rover Discovery, немецкого Volkswagen Amarok и американского Jeep Wrangler Rubicon. Всех дуэлянтов объединяет наличие полноприводной трансмиссии и турбодизельного двигателя под капотом.

Самый лёгкий из четвёрки — Wrangler Rubicon: американский внедорожник весит меньше двух тонн, однако обут в «грязевые» шины с высоким профилем. Под капотом Jeep — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм.

Land Rover Discovery тоже оснащён двухлитровым турбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 430 Нм. Британский внедорожник самый роскошный из соперников, весит 2100 килограммов и способен преодолевать брод глубиной до 900 миллиметров.

У Volkswagen Amarok самый мощный и объёмный двигатель — трёхлитровый V6 с отдачей 258 лошадиных сил и крутящим моментом 580 Нм. Немецкий вездеход — единственный пикап среди конкурентов, хотя кузов и закрыт обтекаемым пластиковым кунгом. Масса «Фольксвагена» — 2100 килограммов.

Наконец, в отстающих по динамическим характеристикам — рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado. Японский внедорожник с 177-сильной (450 Нм крутящего момента) «турбочетвёркой» объёмом 2,8 литра самый маломощный и тяжёлый: снаряжённая масса 2165 килограммов.

Вопреки прогнозам, старт с места остался за Land Cruiser Prado. На дистанции в четверть мили лучший и худший внедорожник разделили почти три секунды. Самые плотные результаты оказались в тесте эффективности тормозов при замедлении с 113 километров в час. Самый динамичный внедорожник не изменился: три теста подряд в соревнованиях нет равных «Фольксвагену».

Источник: carwow, YouTube-канал