Видео: Land Cruiser Prado, Wrangler, Discovery и Amarok сразились в дрэге

Самый лёгкий из четвёрки — Wrangler Rubicon: американский внедорожник весит меньше двух тонн, однако обут в «грязевые» шины с высоким профилем. Под капотом Jeep — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм.

Land Rover Discovery тоже оснащён двухлитровым турбодизелем мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 430 Нм. Британский внедорожник самый роскошный из соперников, весит 2100 килограммов и способен преодолевать брод глубиной до 900 миллиметров.