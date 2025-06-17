Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов до 2 млн рублей

Второе место среди кроссоверов-иномарок дешевле двух миллионов рублей занял Chery Tiggo 4. Его продажи по сравнению с маем 2024 года сократились незначительно — всего на два процента. За последний месяц весны 2025-го россияне купили 4,2 тысячи Tiggo 4, которые продавали по цене от 1,75 миллиона рублей.

Третьим в «топе» стал белорусско-китайский Belgee X50. Кроссовер разошелся в количестве 2,4 тысячи экземпляров, лишившись трети клиентов. Стоимость X50 в мае стартовала с 1,74 миллиона.