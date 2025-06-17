Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов до 2 млн рублей

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов до 2 млн рублейПродажи большинства из них просели за год
Второе место среди кроссоверов-иномарок дешевле двух миллионов рублей занял Chery Tiggo 4. Его продажи по сравнению с маем 2024 года сократились незначительно — всего на два процента. За последний месяц весны 2025-го россияне купили 4,2 тысячи Tiggo 4, которые продавали по цене от 1,75 миллиона рублей.
Третьим в «топе» стал белорусско-китайский Belgee X50. Кроссовер разошелся в количестве 2,4 тысячи экземпляров, лишившись трети клиентов. Стоимость X50 в мае стартовала с 1,74 миллиона.
Еще больше клиентов — 37 процентов — потерял Haval М6. Он дешевле Jolion и предлагался по цене от 1,68 миллиона. Changan CS35 тоже «в минусе»: было продано 1,2 тысячи машин, что на 38 процентов меньше, чем годом ранее. Цена при этом стартует с 1,54 миллиона рублей.
Далее в десятке расположились Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7, SWM G05Pro и SWM G01F. Solaris HC, он же копия Hyundai Creta, продемонстрировал почти 20-кратный рост продаж.
Российский авторынок между тем продолжает сокращаться. С 9 по 15 июня было реализовано только 15,4 тысячи легковых машин — на 34 процента меньше, чем неделей ранее. В лидерах остается Lada, за ней следуют Haval, Chery и Changan.