Продажи новых легковых машин в России упали почти на сорок процентов

На прошлой неделе в стране реализовали всего 15 тысяч автомобилей

Интерес россиян к новым автомобилям продолжает стремительно снижаться. Согласно последним данным, с 9 по 15 июня объем продаж новых легковых машин в стране составил 15 400 единиц. Это на 34 процента ниже показателей предыдущей недели и почти на 40 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В лидерах остается продукция российского бренда Lada, а почти весь топ-10 самых продаваемых моделей заняли китайские марки. Из рейтинга ушла японская Toyota, уступив место GAC.