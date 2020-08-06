Составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян

В первую тройку июльского рейтинга любимых кроссоверов россиян попали Creta, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan, а Toyota RAV4 сместилась на четвёртую строчку в списке. Кроме того, в рейтинг не вошла Niva, которая с июня 2020 года выпускается под брендом Lada, в не Chevrolet. Из списка также вылетела Renault Arkana, которая в июне занимала 11 строчку.

Ниже в таблице приведены самые продаваемые кроссоверы в России в июле 2020 года.