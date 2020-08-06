Составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян

В первую тройку июльского рейтинга любимых кроссоверов россиян попали Creta, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan, а Toyota RAV4 сместилась на четвёртую строчку в списке. Кроме того, в рейтинг не вошла Niva, которая с июня 2020 года выпускается под брендом Lada, в не Chevrolet. Из списка также вылетела Renault Arkana, которая в июне занимала 11 строчку.
Ниже в таблице приведены самые продаваемые кроссоверы в России в июле 2020 года.
|Модель
|Июль 2020 года
|Июль 2019
|Разница
|1. Hyundai Creta
|7 122
|5 410
|1 712
|2. Kia Sportage
|7 031
|7 171
|-140
|3. Volkswagen Tiguan
|3 336
|2 821
|515
|4. Toyota RAV4
|3 311
|3 360
|-49
|5. Renault Duster
|2 916
|2 690
|226
|6. Lada 4x4
|2 697
|2 552
|-145
|7. Skoda Karoq
|2 515
|0
|-
|8. Nissan Qashqai
|2 157
|1 660
|497
|9. Mazda CX-5
|2 015
|1 995
|20
|10. Renault Kaptur
|1 774
|2 226
|-452
|11. Nissan X-Trail
|1 769
|1 002
|767
|12. Skoda Karoq
|1 631
|2 333
|-702
Рост продаж по некоторым кроссоверам мог бы быть выше, однако компании столкнулись с нехваткой автомобилей на складах из-за вынужденно приостановки работы заводов из-за коронавируса.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле российский авторынок впервые с марта вышел в плюс: продажи увеличились на 6,8 процентов, или на 9 097 штук по сравнению с июлем 2019 года, и составили 141 924 автомобиля. Рост спроса обусловлен несколькими факторами, в том числе отложенным спросом и программами господдержки.