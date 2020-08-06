18:18

Составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян

Toyota RAV4 сдала позиции, а Renault Arkana вылетела из списка

Hyundai Creta © Hyundai
Лиза Будрина
Определены самые популярные кроссоверы на российском рынке по итогам продаж за июль 2020 года. По сравнению с первым месяцем лета, в тройке лидеров рейтинга произошли перестановки – Toyota RAV4 сдала позиции и откатилась со второй на четвёртую строчку.

В первую тройку июльского рейтинга любимых кроссоверов россиян попали Creta, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan, а Toyota RAV4 сместилась на четвёртую строчку в списке. Кроме того, в рейтинг не вошла Niva, которая с июня 2020 года выпускается под брендом Lada, в не Chevrolet. Из списка также вылетела Renault Arkana, которая в июне занимала 11 строчку.

Ниже в таблице приведены самые продаваемые кроссоверы в России в июле 2020 года.

МодельИюль 2020 годаИюль 2019Разница
1. Hyundai Creta7 1225 4101 712
2. Kia Sportage7 0317 171-140
3. Volkswagen Tiguan3 3362 821515
4. Toyota RAV43 3113 360-49
5. Renault Duster2 9162 690226
6. Lada 4x42 6972 552-145
7. Skoda Karoq2 5150-
8. Nissan Qashqai2 1571 660497
9. Mazda CX-52 0151 99520
10. Renault Kaptur1 7742 226-452
11. Nissan X-Trail1 7691 002767
12. Skoda Karoq1 6312 333-702

Рост продаж по некоторым кроссоверам мог бы быть выше, однако компании столкнулись с нехваткой автомобилей на складах из-за вынужденно приостановки работы заводов из-за коронавируса.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле российский авторынок впервые с марта вышел в плюс: продажи увеличились на 6,8 процентов, или на 9 097 штук по сравнению с июлем 2019 года, и составили 141 924 автомобиля. Рост спроса обусловлен несколькими факторами, в том числе отложенным спросом и программами господдержки.

Источник: АЕБ