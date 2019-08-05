Видео: как идеально проехать «Судзуку» на Lada Vesta

Самым успешным пилотом в истории «Судзуки» является Михаэль Шумахер: в его активе шесть побед, три финиша на подиуме, восемь поулов и четыре быстрых круга. В 2000 году на Гран-при в Японии Шумахер с преимуществом в девять тысячных секунды выиграл поул у Мики Хаккинена, но проиграл ему старт. Выиграть гонку помогла внезапного упавшая температура и идеально спланированное время для пит-стопа. Рекорд круга установлен Льюисом Хэмилтоном в 2017 году во время квалификационных заездов: за рулем Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ он проехал трассу за одну минуту 27,319 секунды.

Рассказать об особенностях трассы нам помогут кибергонщик Сергей Мукимов (Mukimouse) и участник чемпионата мира Формулы-1 Виталий Петров.