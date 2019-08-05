Видео: как идеально проехать «Судзуку» на Lada Vesta

Изначально «Судзука» разрабатывалась как тестовая трасса компании Honda, а построена она по проекту голландского архитектора Джона Хугенхольца. Автодром находится в городе Судзука, префектура Миэ, имеет форму восьмерки и носит звание одного из сложнейших гоночных треков в мире. Его протяженность в Гран-при конфигурации — 5,821 километра, количество поворотов — 17.
Самым успешным пилотом в истории «Судзуки» является Михаэль Шумахер: в его активе шесть побед, три финиша на подиуме, восемь поулов и четыре быстрых круга. В 2000 году на Гран-при в Японии Шумахер с преимуществом в девять тысячных секунды выиграл поул у Мики Хаккинена, но проиграл ему старт. Выиграть гонку помогла внезапного упавшая температура и идеально спланированное время для пит-стопа. Рекорд круга установлен Льюисом Хэмилтоном в 2017 году во время квалификационных заездов: за рулем Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ он проехал трассу за одну минуту 27,319 секунды.
Рассказать об особенностях трассы нам помогут кибергонщик Сергей Мукимов (Mukimouse) и участник чемпионата мира Формулы-1 Виталий Петров.
«В первую очередь трасса отличается уникальностью поворотов: если ты зашел в поворот неправильно, у тебя не получится идеальный круг в квалификации. И в той же гонке любая ошибка приведет к тому, что ты будешь ехать медленнее соперников. Первый сектор бросает вызов пилотам, он очень скоростной, проходить его надо на высоких передачах: четвертой, пятой или шестой. Круг не такой длинный и поворотов не так уж и много, но они скоростные, и если заход в поворот из предыдущего неправильный, то хорошее время на круге не получится».
«Обычно обгоны происходят на стартовой решетке или до нее, на задней прямой. Было несколько обгонов в шпильке у Переса и Кобаяши, когда он боролся за третье место. Но в других местах это невозможно. По сути, только эти три места. Был еще момент, когда Феттель пытался обогнать Ферстаппена в последних левых поворотах, но они столкнулись там».