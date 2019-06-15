Suzuki Jimny переделали в Mercedes-AMG G 63

Конечно, тюнинговые ателье не могли не воспользоваться очевидным сходством крошки Suzuki Jimny с легендарным «Гелендвагеном». Появление на рынке обвеса для «Джимни», без зазрения совести копирующего характерные черты мощного и брутального Mercedes-AMG G 63, было лишь вопросом времени. И первыми это сделали, разумеется, китайцы.
Вместо штатных фар головного света установлены J.W. Speaker с диодными кольцами ходовых огней, вместо штатной решётки радиатора красуется точная копия мерседесовской Panamericana, на крыльях появились узнаваемые «поворотники», а к новому бамперу приделан «кенгурятник» точь-в-точь как на AMG. Даже выхлопные трубы теперь торчат из-под порогов!
В общем, если бы не огромная буква S вместо трёхлучевой звезды на решётке радиатора и чехле запасного колеса, то этот внедорожник издалека реально можно было бы спутать с G-классом. Судя по фотографиям, качество изготовления и сборки тюнингового комплекта оставляет желать лучшего. Японское ателье Liberty Walk, кстати, тоже выпускает комплект в стиле «Гелика», но куда более скромный.