Suzuki Jimny переделали в Mercedes-AMG G 63

В общем, если бы не огромная буква S вместо трёхлучевой звезды на решётке радиатора и чехле запасного колеса, то этот внедорожник издалека реально можно было бы спутать с G-классом. Судя по фотографиям, качество изготовления и сборки тюнингового комплекта оставляет желать лучшего. Японское ателье Liberty Walk, кстати, тоже выпускает комплект в стиле «Гелика», но куда более скромный.