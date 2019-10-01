Suzuki рассекретила внешность нового миниатюрного кроссовера

По сравнению с моделью 2014 года, колёсная база нового кроссовера увеличилась на 35 миллиметров, высота выросла на 25 миллиметров. Кей-кар второго поколения стал чуть более угловатым, обзавёлся более широкими и высокими дверными проёмами, сбоку появились миниатюрные дополнительные окна.

В салоне выдержана преемственность с дизайном вседорожника первого поколения. Новинка получила стильную «симметричную» переднюю панель, в которой основные блоки разделены дефлекторами вентиляции. Оформление спидометра и конфигурация селектора трансмиссии остались прежними, экран мультимедиасистемы увеличился в размерах, выросла функциональность нового мультируля, а в списке опций появился адаптивный круиз-контроль и ассистент автоматического торможения.