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15:13

Suzuki обновила кроссовер, который ждут в России

В Сеть попали фотографии рестайлингового Ignis в стиле Jimny

© instagram.com/suzukigarage
Лиза Будрина
В Instagram появились изображения рестайлингового Suzuki Ignis, который получил характерные черты Jimny. Например, компактному кроссоверу досталась решетка радиатора с крупными квадратными прорезями и новые бамперы. В начале декабря сообщалось, что модель может появиться на российском рынке.

Ignis продается в Европе с 2016 года. В страны Евросоюза поставляют полноприводные кроссоверы, укомплектованные 1,2-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил в паре с «механикой» либо «роботом». Для топовой модификации предусмотрена гибридная система SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), которая включает стартер-генератор, подпитываемый литий-ионной батареей.

Ранее в этом месяце российское представительство Suzuki проводило опрос в соцсетях среди своих поклонников относительно перспектив Ignis в России. Многие из участников опроса заявляли, что у кроссовера есть шансы закрепиться на рынке, если он получит конкурентоспособный ценник.

На сегодняшний день японского бренда в России представлена моделями Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 миллиона рублей) и Jimny (от 1,359 миллиона рублей). Все они поставляются на российский рынок из-за рубежа. По собственной информации «Мотора», с января по ноябрь 2019 года в России было продано 6,5 тысячи новых автомобилей Suzuki, в том числе 4,7 тысячи Vitara, 1,3 тысячи SX4 и 472 Jimny.

Источник: Instagram.com/suzukigarage