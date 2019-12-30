Suzuki обновила кроссовер, который ждут в России

Ранее в этом месяце российское представительство Suzuki проводило опрос в соцсетях среди своих поклонников относительно перспектив Ignis в России. Многие из участников опроса заявляли, что у кроссовера есть шансы закрепиться на рынке, если он получит конкурентоспособный ценник.

На сегодняшний день японского бренда в России представлена моделями Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 миллиона рублей) и Jimny (от 1,359 миллиона рублей). Все они поставляются на российский рынок из-за рубежа. По собственной информации «Мотора», с января по ноябрь 2019 года в России было продано 6,5 тысячи новых автомобилей Suzuki, в том числе 4,7 тысячи Vitara, 1,3 тысячи SX4 и 472 Jimny.

Источник: Instagram.com/suzukigarage