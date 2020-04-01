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11:14

Suzuki Jimny станет пятидверным

Удлиненная версия модели с парой дополнительных дверей может появиться на индийском рынке

Suzuki Jimny
Лиза Будрина
Компания Suzuki может выпустить пятидверный Jimny, который будет производиться и продаваться в Индии, узнал Autocar India. Такая версия получит удлиненную колесную базу и две дополнительные двери, а также багажник большего объема.

Стандартный трехдверный Jimny достигает в длину 3480 миллиметров, колесная база равна 2250, а багажник вмещает 85 литров. Пятидверий вариант будет крупнее, комфортнее, но, вероятно, тяжелее, что скажется на динамике внедорожника. На индийском рынке новинку предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил и полным приводом. Цена составит около миллиона рупий.

Что же касается трехдверного исполнения, то его производство запустят на заводе Maruti Suzuki в Хансалпуре в июне 2020 года, однако все выпущенные автомобили будут предназначены на экспорт. Для внутреннего рынка планируется собирать исключительно пятидверный Jimny, который встанет на конвейер шестью месяцами позже. В Индии основными конкурентами этой модели станут бюджетные внедорожники Force Gurkha и Mahindra Thar.

Рендер пятидверного Suzuki Jimny

gaadiwaadi.com

Слухи о появлении пятидверного Jimny в Индии появились еще в начале этого года. Однако тогда назывались другие сроки запуска производства 2022 или 2023 год.

На российском рынке, как и во всем остальном мире, Suzuki Jimny доступен только в трехдверном исполнении. В России внедорожник с 102-сильным двигателем можно купить за 1,4 миллиона рублей.

Источник: Autocar India