Suzuki Jimny станет пятидверным

Стандартный трехдверный Jimny достигает в длину 3480 миллиметров, колесная база равна 2250, а багажник вмещает 85 литров. Пятидверий вариант будет крупнее, комфортнее, но, вероятно, тяжелее, что скажется на динамике внедорожника. На индийском рынке новинку предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил и полным приводом. Цена составит около миллиона рупий.

Что же касается трехдверного исполнения, то его производство запустят на заводе Maruti Suzuki в Хансалпуре в июне 2020 года, однако все выпущенные автомобили будут предназначены на экспорт. Для внутреннего рынка планируется собирать исключительно пятидверный Jimny, который встанет на конвейер шестью месяцами позже. В Индии основными конкурентами этой модели станут бюджетные внедорожники Force Gurkha и Mahindra Thar.