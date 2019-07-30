Появились подробности о самой дорогой версии Suzuki Jimny для России

Уже в «базе» внедорожник получит антиблокировочную систему тормозов и систему стабилизации, помощника при старте на подъеме и спуске с горы, функцию контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В основе Jimny нового поколения лежит шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Дорожный просвет был увеличен на 20 миллиметров по сравнению с предшественником и теперь достигает 210 миллиметров. Угол въезда составляет 37 градусов, а съезда – 49.

Заказы на новинку в России начнут принимать в первый день августа, тогда же будет опубликован полный прайс-лист. До дилеров автомобили доберутся в сентябре.