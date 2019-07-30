Появились подробности о самой дорогой версии Suzuki Jimny для России

Suzuki Jimny в «топе» укомплектуют передними светодиодными LED-фарами прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черными окрашенными боковыми зеркалами с обогревом, климат-контролем, мультимедийной системой с возможностью подключения смартфона, навигатором, круиз-контролем и двумя розетками на 12 вольт – на центральной консоли и в багажном отделении.
Ранее стало известно, что в России автомобиль предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом с жестким подключением передней оси и понижающей передачей в раздаточной коробке. Двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом».
Уже в «базе» внедорожник получит антиблокировочную систему тормозов и систему стабилизации, помощника при старте на подъеме и спуске с горы, функцию контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также систему ЭРА-ГЛОНАСС.
В основе Jimny нового поколения лежит шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Дорожный просвет был увеличен на 20 миллиметров по сравнению с предшественником и теперь достигает 210 миллиметров. Угол въезда составляет 37 градусов, а съезда – 49.
Заказы на новинку в России начнут принимать в первый день августа, тогда же будет опубликован полный прайс-лист. До дилеров автомобили доберутся в сентябре.