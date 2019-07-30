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10:29

Появились подробности о самой дорогой версии Suzuki Jimny для России

Раскрыт список оборудования для «топового» внедорожника и названа его примерная стоимость

В российском представительстве Suzuki рассказали об оснащении нового Jimny в максимальной комплектации GLX. По собственной информации «Мотора», в топовом исполнении внедорожник будет стоить около 1,5 миллиона рублей, а стартовую цену объявят 1 августа.

Suzuki Jimny в «топе» укомплектуют передними светодиодными LED-фарами прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черными окрашенными боковыми зеркалами с обогревом, климат-контролем, мультимедийной системой с возможностью подключения смартфона, навигатором, круиз-контролем и двумя розетками на 12 вольт на центральной консоли и в багажном отделении.

Ранее стало известно, что в России автомобиль предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом с жестким подключением передней оси и понижающей передачей в раздаточной коробке. Двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом».

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Уже в «базе» внедорожник получит антиблокировочную систему тормозов и систему стабилизации, помощника при старте на подъеме и спуске с горы, функцию контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В основе Jimny нового поколения лежит шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Дорожный просвет был увеличен на 20 миллиметров по сравнению с предшественником и теперь достигает 210 миллиметров. Угол въезда составляет 37 градусов, а съезда – 49.

Заказы на новинку в России начнут принимать в первый день августа, тогда же будет опубликован полный прайс-лист. До дилеров автомобили доберутся в сентябре.

Facebook.com/SuzukiRussia