Раскрыты подробности о Suzuki Jimny для России

В список оборудования стандартного исполнения GL войдут антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помощник при старте на подъеме и спуске с горы, функция контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также обязательная система предупреждения об авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
В России Jimny появится с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом и понижающей передачей. Коробка передач – пятиступенчатая механика либо четырехдиапазонный «автомат».
От предшественника новинка унаследовала шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. При этом рама была усилена крестообразной распоркой под ногами водителя и переднего пассажира, а также парой поперечных перемычек в передней и задней части. Ширину мостов увеличили на 40 миллиметров.
В Японии цены на внедорожник стартуют с отметки в 1,5 миллионов иен (около 830 тысяч рублей), а европейскую версию показали осенью прошлого года – она стоит от 17 915 евро (1,2 миллиона рублей).