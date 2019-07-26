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10:41

Раскрыты подробности о Suzuki Jimny для России

Опубликован список оборудования для новинки

Старт продаж Suzuki Jimny нового поколения на российском рынке будет дан 1 августа, тогда же станут известны цены. Пока же в представительстве японского бренда рассказали о системах, которые будут доступны для модели уже в базовой комплектации.

В список оборудования стандартного исполнения GL войдут антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помощник при старте на подъеме и спуске с горы, функция контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также обязательная система предупреждения об авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

В России Jimny появится с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом и понижающей передачей. Коробка передач – пятиступенчатая механика либо четырехдиапазонный «автомат».

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От предшественника новинка унаследовала шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. При этом рама была усилена крестообразной распоркой под ногами водителя и переднего пассажира, а также парой поперечных перемычек в передней и задней части. Ширину мостов увеличили на 40 миллиметров.

Посмотрите, как новый Suzuki Jimny испытывают на бездорожье бок о бок с Mercedes-AMG G 63

В Японии цены на внедорожник стартуют с отметки в 1,5 миллионов иен (около 830 тысяч рублей), а европейскую версию показали осенью прошлого года она стоит от 17 915 евро (1,2 миллиона рублей).

Источник: Facebook.com/SuzukiRussia