Раскрыты подробности о Suzuki Jimny для России

В список оборудования стандартного исполнения GL войдут антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помощник при старте на подъеме и спуске с горы, функция контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также обязательная система предупреждения об авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

В России Jimny появится с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 лошадиные силы, полным приводом и понижающей передачей. Коробка передач – пятиступенчатая механика либо четырехдиапазонный «автомат».