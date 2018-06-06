Появились снимки нового Suzuki Jimny без камуфляжа

Пульс

«Бэби-Гелик» от Suzuki: первые фотографии

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6 июня 2018

В интернете появились фотографии внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Первоначально их опубликовали в одном из японских блогов, посвященных продукции Suzuki, но сейчас пост уже удален.

[Не очень одухотворенные приключения Suzuki Jimny и Jeep Wrangler на бездорожье](https://motor.ru/testdrives/jimnywrangler.htm)

Не очень одухотворенные приключения Suzuki Jimny и Jeep Wrangler на бездорожье

Внешность нового Jimny уже не является секретом, но сейчас ее можно впервые увидеть в итоговом виде — до сих пор встречались лишь компьютерные изображения и фотографии закамуфлированных прототипов.

Suzuki Jimny останется серьезным внедорожником. В отличие от Suzuki Vitara, превратившегося в кроссовер, Jimny — это рамный автомобиль с рамой, двуступенчатой раздаточной коробкой и неразрезными мостами. И по-прежнему «игрушечными» размерами: в длину он не дотягивает до четырех метров.

Внешность нового Jimny стала даже более угловатой и брутальной, чем у его предшественника. Теперь он одновременно напоминает и Mercedes G-класса, и своего непосредственного предка — Suzuki Samurai. Салон станет современнее, но сохранит грубоватые черты.

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В Японии Jimny сохранит статус кей-кара — сверхкомпактного автомобиля, на который распространяются налоговые льготы. Это значит, что его длина не должна превышать 3,4 метра, а объем мотора — 660 кубических сантиметров. Именно такая машина попала в объектив фотошпиона. А вот автомобили для Европы, как и раньше, получат более крупные моторы. Вероятно, это будет литровый турбомотор семейства Boosterjet или атмосферник объемом 1,2 литра.

Suzuki Jimny нового поколения должны представить уже в ближайшие месяцы: производство машин старого образца уже свернуто, а на стоянках рядом с заводом в японском городе Ивата уже замечены первые партии машин, собранных промышленным способом.

Дверной зазор

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