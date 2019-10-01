Suzuki построила машину, которая одновременно и купе, и универсал

Внешне автомобиль отсылает к эпохе 60-70-х годов, когда в Японии были популярны квадратные городские малолитражки. В поддержку ретро-стиля на передних крыльях установлены «зеркала» заднего вида, как на многих старых «японцах», только в случае концепта вместо них выступают камеры.
В исходном исполнении автомобиль представляет собой двухдверное купе с еще двумя «полудверями», которые установлены в задней части и открываются против хода движения, чтобы задним пассажирам было удобнее попадать в салон. Если же владельцу потребуется больше места сзади, или же возникнет необходимость перевезти груз, автомобиль можно превратить в универсал. Для этого позади задних стоек устанавливается стеклянная изогнутая панель, которая увеличивает багажник, а также позволяет сдвинуть назад второй ряд сидений.
Салон также выполнен в довольно минималистичном стиле: он оформлен в кофейно-серой гамме, а на центральной консоли расположили лишь несколько переключателей. Зато на передней панели сразу три сенсорных дисплея, которые занимают все пространство. Однако их можно закрыть деревянной панелью, чтобы на виду осталась только «приборка» и небольшой информационный экран — в Suzuki считают, что возможность подобной трансформации делает Waku Spo привлекательным как для молодежи, так и для более возрастной аудитории.
Подробной информации о техническом оснащении концепт-кара пока нет — представители японской компании сообщили лишь, что это будет подзаряжаемый гибрид, оснащенный системой полного привода. Официальная премьера состоится в рамках автосалона в Токио, который откроется для прессы 20 октября.