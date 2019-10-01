Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:37

Suzuki построила машину, которая одновременно и купе, и универсал

Необычный концепт-трансформер дебютирует на Токийском автосалоне

Компания Suzuki построила необычный концепт-кар Waku Spo, у которого трансформируется кузов. Одновременно этот автомобиль является и купе, и универсалом.

Внешне автомобиль отсылает к эпохе 60-70-х годов, когда в Японии были популярны квадратные городские малолитражки. В поддержку ретро-стиля на передних крыльях установлены «зеркала» заднего вида, как на многих старых «японцах», только в случае концепта вместо них выступают камеры.

>
Reload
1 / 4

В исходном исполнении автомобиль представляет собой двухдверное купе с еще двумя «полудверями», которые установлены в задней части и открываются против хода движения, чтобы задним пассажирам было удобнее попадать в салон. Если же владельцу потребуется больше места сзади, или же возникнет необходимость перевезти груз, автомобиль можно превратить в универсал. Для этого позади задних стоек устанавливается стеклянная изогнутая панель, которая увеличивает багажник, а также позволяет сдвинуть назад второй ряд сидений.

>
Reload
1 / 2

Салон также выполнен в довольно минималистичном стиле: он оформлен в кофейно-серой гамме, а на центральной консоли расположили лишь несколько переключателей. Зато на передней панели сразу три сенсорных дисплея, которые занимают все пространство. Однако их можно закрыть деревянной панелью, чтобы на виду осталась только «приборка» и небольшой информационный экран — в Suzuki считают, что возможность подобной трансформации делает Waku Spo привлекательным как для молодежи, так и для более возрастной аудитории.

Подробной информации о техническом оснащении концепт-кара пока нет — представители японской компании сообщили лишь, что это будет подзаряжаемый гибрид, оснащенный системой полного привода. Официальная премьера состоится в рамках автосалона в Токио, который откроется для прессы 20 октября.