Suzuki построила машину, которая одновременно и купе, и универсал

Салон также выполнен в довольно минималистичном стиле: он оформлен в кофейно-серой гамме, а на центральной консоли расположили лишь несколько переключателей. Зато на передней панели сразу три сенсорных дисплея, которые занимают все пространство. Однако их можно закрыть деревянной панелью, чтобы на виду осталась только «приборка» и небольшой информационный экран — в Suzuki считают, что возможность подобной трансформации делает Waku Spo привлекательным как для молодежи, так и для более возрастной аудитории.