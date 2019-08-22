У Suzuki появился бюджетный компактвэн с тремя рядами кресел

Основное новшество в салоне — отдельные сиденья второго ряда с центральными подлокотниками, тогда как Ertiga предлагала трехместный диван. Кроме того, интерьер XL6 выдержан в черных тонах, тогда как у Ertiga обшивка бывает только светлой.

В остальном разница сводится к особенностям оснащения: XL6 в начальной комплектации комплектуется фронтальными подушками безопасности, электростеклоподъемниками, 7-дюймовым экраном медиа, климат- и круиз-контролем, кнопкой запуска двигателя и парктрониками. За доплату можно заказать кожаный салон, камеру заднего вида, датчики света и дождя.