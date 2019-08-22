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10:39

У Suzuki появился бюджетный компактвэн с тремя рядами кресел

Двухобъемник Suzuki XL6 получил кроссоверный обвес

© Suzuki
Индийское подразделение Suzuki представило шестиместный компактвэн XL6. Новинка представляет собой богато оснащенную версию микровэна Ertiga с перелицованной внешностью. Модель прибавила в габаритах, получила перекомпанованный салон, но лишился вариативности в силовых агрегатах.

Подразделение Maruti Suzuki позиционирует XL6 как премиальную версию Ertiga, однако экстерьер «шестерки» практичнее за счет пластикового обвеса, рейлингов и защитных элементов в нижней части бамперов. Еще один штрих, который выдает богатое исполнение — диодная оптика. По дорожному просвету XL6 и Ertiga одинаковы.

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Основное новшество в салоне — отдельные сиденья второго ряда с центральными подлокотниками, тогда как Ertiga предлагала трехместный диван. Кроме того, интерьер XL6 выдержан в черных тонах, тогда как у Ertiga обшивка бывает только светлой.

В остальном разница сводится к особенностям оснащения: XL6 в начальной комплектации комплектуется фронтальными подушками безопасности, электростеклоподъемниками, 7-дюймовым экраном медиа, климат- и круиз-контролем, кнопкой запуска двигателя и парктрониками. За доплату можно заказать кожаный салон, камеру заднего вида, датчики света и дождя.

Силовой агрегат новинка унаследовала у Ertiga: под капотом XL6 бензиновый 1,5-литровый 105-сильный «атмосферник», работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». Привод только передний. С дизелем новый компактвэн не заказать, зато версия на «тяжелом топливе» осталась у «непремиального» двухобъемника.

Цены на Suzuki XL6 в Индии начинаются с 13 700 долларов (около 902 тысяч рублей по текущему курсу). В будущем компактвэн планируют продавать в других странах Юго-Восточной Азии.

Источник: Auto Car India