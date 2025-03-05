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Опубликовано 05 марта 2025, 17:54
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Российский офис Suzuki зарегистрировал торговую марку Suzutech

Как она будет использоваться, пока непонятно
Suzuki зарегистрировала в России новую торговую марку. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака Suzutech и варианта на русском языке — «Сузутек». На них обратил внимание журнал Авто.ру. Торговые марки, права на которые будут действовать до начала 2034 года, принадлежат российскому офису Suzuki, который все еще работает.
Российский офис Suzuki зарегистрировал торговую марку Suzutech
© ФИПС
Мария Руцкая

Согласно документам в базе ФИПС, под новыми торговыми марками «Сузуки Мотор Рус» сможет выпускать очень широкий перечень товаров. В списке есть бумага, ткани, витамины, клеи, подсластители, обувной воск, лаки для ногтей и прочее. Автомобили разных типов там тоже числятся, как и различные комплектующие и аксессуары.

Пока неизвестно, каким именно образом российский офис Suzuki будет использовать новые торговые марки. В Японии работает компания Suzutech, которая изготавливает детали в том числе для автопрома. Судя по информации на ее сайте, с Suzuki она не связана.

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В конце января в российском представительстве Suzuki сказали, что смогут оперативно возобновить поставки машин в Россию. У компании «отлажены все процессы», так что, когда придет время, «Suzuki не заставит себя ждать».

Эксперты считают, что при отмене санкций со стороны Минфина США первыми в РФ вернутся корейские машины, а японские последуют за ними.

Источник:ФИПС
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
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