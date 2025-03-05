Российский офис Suzuki зарегистрировал торговую марку Suzutech

Согласно документам в базе ФИПС, под новыми торговыми марками «Сузуки Мотор Рус» сможет выпускать очень широкий перечень товаров. В списке есть бумага, ткани, витамины, клеи, подсластители, обувной воск, лаки для ногтей и прочее. Автомобили разных типов там тоже числятся, как и различные комплектующие и аксессуары.

Пока неизвестно, каким именно образом российский офис Suzuki будет использовать новые торговые марки. В Японии работает компания Suzutech, которая изготавливает детали в том числе для автопрома. Судя по информации на ее сайте, с Suzuki она не связана.