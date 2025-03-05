Российский офис Suzuki зарегистрировал торговую марку Suzutech

Российский офис Suzuki зарегистрировал торговую марку SuzutechКак она будет использоваться, пока непонятно
Согласно документам в базе ФИПС, под новыми торговыми марками «Сузуки Мотор Рус» сможет выпускать очень широкий перечень товаров. В списке есть бумага, ткани, витамины, клеи, подсластители, обувной воск, лаки для ногтей и прочее. Автомобили разных типов там тоже числятся, как и различные комплектующие и аксессуары.
Пока неизвестно, каким именно образом российский офис Suzuki будет использовать новые торговые марки. В Японии работает компания Suzutech, которая изготавливает детали в том числе для автопрома. Судя по информации на ее сайте, с Suzuki она не связана.
В конце января в российском представительстве Suzuki сказали, что смогут оперативно возобновить поставки машин в Россию. У компании «отлажены все процессы», так что, когда придет время, «Suzuki не заставит себя ждать».
Эксперты считают, что при отмене санкций со стороны Минфина США первыми в РФ вернутся корейские машины, а японские последуют за ними.