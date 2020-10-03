Дрэг-гонка: Lamborghini Aventador SVJ против Huracan Performante

В активе Lamborghini Aventador SVJ атмосферный 6,5-литровый V12, форсированный до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Снаряжённая масса купе снижена до 1525 килограммов. У флагмана Lamborghini сохранён полный привод и роботизированная 7-скоростная коробка передач с одним сцеплением. Цена — от 360 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Lamborghini Aventador SVJ 63 Edition
Lamborghini Huracan Performante Spyder — «трековая» версия модели с мягким верхом. Безнаддувный V10 объёмом 5,2 литра выдаёт 640 лошадиных сил и 600 Нм, привод полный. У Huracan более современная 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, но преимущество в весе — всего 18 килограммов. Вдобавок, Huracan почти на 100 тысяч фунтов стерлингов дешевле и стоит в Великобритании от 262 тысяч фунтов.
Видео: YouTube-канал carwow
В гонке с места на четверть мили итальянские суперкары разделило 0,2 секунды. Результаты других заездов также оказались очень близки и коррелируются с прошлогодней дуэлью carwow — тогда купе Lamborghini Huracan Performante сразилось с лимитированной версией Aventador SV.