15:15

Дрэг-гонка: Lamborghini Aventador SVJ против Huracan Performante

Самые быстрые серийные Lamborghini померялись динамикой

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow устроил дрэг-гонку между топ-версиями Lamborghini — купе Aventador SVJ 63 и родстером Huracan Performante Spyder. Двухдверки сразились в заездах с места и с хода, а завершающим тестом стала оценка эффективности торможения.

В активе Lamborghini Aventador SVJ атмосферный 6,5-литровый V12, форсированный до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Снаряжённая масса купе снижена до 1525 килограммов. У флагмана Lamborghini сохранён полный привод и роботизированная 7-скоростная коробка передач с одним сцеплением. Цена — от 360 тысяч фунтов стерлингов.

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Фото: Lamborghini Aventador SVJ 63 Edition

Lamborghini Huracan Performante Spyder — «трековая» версия модели с мягким верхом. Безнаддувный V10 объёмом 5,2 литра выдаёт 640 лошадиных сил и 600 Нм, привод полный. У Huracan более современная 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, но преимущество в весе — всего 18 килограммов. Вдобавок, Huracan почти на 100 тысяч фунтов стерлингов дешевле и стоит в Великобритании от 262 тысяч фунтов.

Видео: YouTube-канал carwow

В гонке с места на четверть мили итальянские суперкары разделило 0,2 секунды. Результаты других заездов также оказались очень близки и коррелируются с прошлогодней дуэлью carwow — тогда купе Lamborghini Huracan Performante сразилось с лимитированной версией Aventador SV.