Дрэг-гонка: Lamborghini Aventador SVJ против Huracan Performante

Lamborghini Huracan Performante Spyder — «трековая» версия модели с мягким верхом. Безнаддувный V10 объёмом 5,2 литра выдаёт 640 лошадиных сил и 600 Нм, привод полный. У Huracan более современная 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, но преимущество в весе — всего 18 килограммов. Вдобавок, Huracan почти на 100 тысяч фунтов стерлингов дешевле и стоит в Великобритании от 262 тысяч фунтов.