Российский «Автотор» представил битопливный кроссовер SWM

На петербургский форум «Автотор» также привез битопливный седан BAIС U5 Plus CNG, который продают в России с апреля. У него два баллона по 39,1 литра в нише «запаски» и также полный комплект ГБО. Сейчас его стартовая цена, согласно сайту марки, составляет 2 090 522 рублей.