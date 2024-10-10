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Опубликовано 10 октября 2024, 14:35
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Российский «Автотор» представил битопливный кроссовер SWM

Предсерийный образец показали в Санкт-Петебурге
Самый доступный кроссовер SWM в России научился ездить на газе. Российский завод «Автотор» в ходе Петербургского международного газового форума представил SWM G01 с приставкой CNG. Кроссовер калининградской сборки с газобаллонным оборудованием сможет ездить как на бензине, так на природном газе. Пока это предсерийная версия, сроки появления «товарного» автомобиля еще не озвучены.
Российский «Автотор» представил битопливный кроссовер SWM
© Автотор
Мария Руцкая

Как отмечает «Автотор», SWM G01 CNG станет первым кроссовером на природном газе, который пойдет в промышленное производство в России.

G01 CNG оборудовали тремя газовыми баллонами первого типа, разместив их в нише багажника. Объем каждого — 28 литров. Также установлены редуктор КПГ, топливная рейка, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство и автоматические баллонные вентили.

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На петербургский форум «Автотор» также привез битопливный седан BAIС U5 Plus CNG, который продают в России с апреля. У него два баллона по 39,1 литра в нише «запаски» и также полный комплект ГБО. Сейчас его стартовая цена, согласно сайту марки, составляет 2 090 522 рублей.

SWM — некогда итальянская компания (Sironi Vergani Vimercate Milano, SVVM), выкупленная китайским Shineray Motorcycle. В России сборкой занимается «Автотор». На рынок выпущенные им SWM вышли в декабре прошлого года. Сейчас в линейке по-прежнему три кроссовера — G01, G01F и G05. G01 — самый дешевый из них, его цена начинается от 2 438 220 рублей.

Источник:Автотор
Автор:Мария Руцкая
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