Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий

Все 50 кроссоверов особой серии выкрашены в серый цвет. Половина имеет передний привод и оснащена атмосферным двигателем 1.6 мощностью 117 лошадиных сил (151 Нм момента). Вторая половина — это полный привод и турбомотор 1.4, выдающий 140 лошадиных сил и 220 Нм момента.

Цены на спецверсию пока не объявлены и станут известны ближе к старту продаж.