Джуджаро придумал пятиметровый седан со стеклянной крышей

Компания GFG Style, принадлежащая дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, представит в Женеве электрический концепт-кар Sibylla. Новинка, созданная совместно с китайской энергетической компанией Envision, получит четыре электромотора и особую технологию управления электроэнергией. Об этом сообщает Automotive News.

Длина Sybilla составляет 5000 миллиметров, а высота — 1480 миллиметров. Концепт-кар отличается отсутствием передних стоек, сдвижным лобовым стеклом и задними дверьми «крылья чайки». Крыша и боковая часть остекления выполнены из светочувствительного стекла, которое затемняется при ярком свете.

Технология управления электроэнергией, разработанная Envision, позволит интегрировать Sybilla в энергосистему умного дома, квартала или целого города. При этом она в режиме реального времени будет анализировать и прогнозировать оптимальное распределение энергии.

В салоне концепт-кара установлены четыре индивидуальных кресла, дисплеи для задних пассажиров, консоль для управления основными функциями автомобиля и цифровая приборная панель.

Предыдущей работой GFG Style, основанной в 2016 году, стал дизель-электрический суперкар Techrules Ren. Машина оснащена шестью электромоторами и двумя турбинами, работающими в качестве генераторов. Отдача силовой установки составляет 1305 лошадиных сил и 2340 Нм крутящего момента. До первой «сотни» Techrules Ren разгоняется за 2,5 секунды.

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