Новинка проедет без зарядки 338 километров

Пульс

Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев

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25 апреля 2018

Компания Nissan представила электрический седан Sylphy Zero Emission, построенный на базе хэтчбека Leaf последнего поколения. Модель дебютировала на автосалоне в Пекине и предназначается для продажи в Китае.

Никаких технических подробностей о новинке в Nissan не привели. В компании отметили лишь, что блоки аккумуляторов спрятаны под сиденьями модели. Максимальный запас хода автомобиля составляет 338 километров.

В перечень оснащения электрического седана входят подогрев сидений, а также система управления некоторыми функциями автомобиля при помощи смартфона.

Продажи седана в Китае начнутся в конце текущего года.

Электрический хэтчбек Nissan Leaf дебютировал в сентябре 2017 года. Модель комплектуется 150-сильным двигателем, который питается от блока аккумуляторов емкостью 40 киловатт-часов. В список оснащения модели входит система, позволяющая управлять ускорениями и замедлениями лишь педалью газа.

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