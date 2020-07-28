У Mercedes-Benz появится семейный T-Class

Пассажирский Mercedes-Benz T-Class и грузовой Citan следующего поколения разделят общую платформу и вообще во многом будут похожи. Впрочем, отличие всё же будет — в позиционировании. «Ситан» так и останется сугубо коммерческим продуктом, а вот T-Class адресуют частным клиентам — с семьей или просто любителям активного отдыха.

В Mercedes-Benz не очень-то распространяются о новинке — но обещают просторный и комфортабельный салон, а так дизайн в стиле современных легковушек и привлекательное соотношение между ценой и потребительской ценностью. Компактвэн обзаведётся сдвижными дверьми с двух сторон и несколькими модификациями — в том числе с электрической силовой установкой.