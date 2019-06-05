Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:19

«Истинному» наследнику McLaren F1 достанется самая продвинутая аэродинамика

Суперкар оснастят активной системой граунд-эффекта

Компания Gordon Murray Automotive, основанная одним из авторов легендарного McLaren F1 Гордоном Марри, раскрыла технические характеристики нового суперкара, который станет «истинным» преемников ныне культового британского автомобиля. Двухдверку T.50 оснастят самым «крутильным» двигателем из тех, что когда-либо использовались в серийной машине, механической коробкой передач и продвинутой аэродинамикой.
Загрузка...

Своё творение в Gordon Murray Automotive называют «духовным наследником» McLaren F1. Сверхлёгкий (980 килограммов) и ориентированный на водителя T.50 построен вокруг изготовленного вручную из сэндвич-панелей карбонового монокока. Кузовные панели — углепластиковые. По своим размерам T.50 чуть меньше Porsche 911. Сзади в пределах базы установлен 3,9-литровый V12 Cosworth-GMA, способный раскручиваться до 12 100 оборотов в минуту. Двигатель выдаёт 650 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сопряжён с разработанной в сотрудничестве с Xtrac шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.

McLaren F1 оснащался 6,0-литровым V12 (627 сил и 612 Нм момента) и весил 1140 килограммов. Разгон 0-100 километров в час у суперкара занимал 3,2 секунды, максимальная скорость составляла 386 километров в час.

В оснащение T.50, помимо всего прочего, войдут созданные по индивидуальному проекту тормозные механизмы с моноблочными суппортами и углерод-керамическими дискам, а также комплекс активной аэродинамики. Суперкар способен динамически регулировать уровень граунд-эффекта и для этого оборудован вентилятором с диаметром воздуховода 400 миллиметров, который разрежает воздух под днищем для увеличения прижимной силы — решение пришло из автоспорта и в 70-х испытывалось на формульном болиде Brabham BT46B. Это позволило отказаться от воздуховодов, крыльев и других элементов «оперения», что сделало дизайн T.50 «более чистым и привлекательным».

Brabham BT46B

В салоне T.50 есть три посадочным места — водительское установлено по центру. Приборы — аналоговые, а все органы управления ориентированы на пилота. Имеется место для багажа, так что новинка вполне сможет конкурировать с гранд-турером McLaren GT. По словам Марри, он ориентирован прежде всего на ощущения и не ставит своей целью устанавливать рекорды скорости или динамики разгона. «McLaren F1 был быстрым из-за низкой массы и небольших размеров» — уточняет Марри.

Всего будет построено 100 экземпляров T.50. Цена каждого — два миллиона фунтов стерлингов (165,5 миллиона рублей). Первые поставки клиентам запланированы на начало 2022 года.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...