«Истинному» наследнику McLaren F1 достанется самая продвинутая аэродинамика

Своё творение в Gordon Murray Automotive называют «духовным наследником» McLaren F1. Сверхлёгкий (980 килограммов) и ориентированный на водителя T.50 построен вокруг изготовленного вручную из сэндвич-панелей карбонового монокока. Кузовные панели — углепластиковые. По своим размерам T.50 чуть меньше Porsche 911. Сзади в пределах базы установлен 3,9-литровый V12 Cosworth-GMA, способный раскручиваться до 12 100 оборотов в минуту. Двигатель выдаёт 650 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сопряжён с разработанной в сотрудничестве с Xtrac шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.
McLaren F1 оснащался 6,0-литровым V12 (627 сил и 612 Нм момента) и весил 1140 килограммов. Разгон 0-100 километров в час у суперкара занимал 3,2 секунды, максимальная скорость составляла 386 километров в час.
В оснащение T.50, помимо всего прочего, войдут созданные по индивидуальному проекту тормозные механизмы с моноблочными суппортами и углерод-керамическими дискам, а также комплекс активной аэродинамики. Суперкар способен динамически регулировать уровень граунд-эффекта и для этого оборудован вентилятором с диаметром воздуховода 400 миллиметров, который разрежает воздух под днищем для увеличения прижимной силы — решение пришло из автоспорта и в 70-х испытывалось на формульном болиде Brabham BT46B. Это позволило отказаться от воздуховодов, крыльев и других элементов «оперения», что сделало дизайн T.50 «более чистым и привлекательным».
В салоне T.50 есть три посадочным места — водительское установлено по центру. Приборы — аналоговые, а все органы управления ориентированы на пилота. Имеется место для багажа, так что новинка вполне сможет конкурировать с гранд-турером McLaren GT. По словам Марри, он ориентирован прежде всего на ощущения и не ставит своей целью устанавливать рекорды скорости или динамики разгона. «McLaren F1 был быстрым из-за низкой массы и небольших размеров» — уточняет Марри.
Всего будет построено 100 экземпляров T.50. Цена каждого — два миллиона фунтов стерлингов (165,5 миллиона рублей). Первые поставки клиентам запланированы на начало 2022 года.