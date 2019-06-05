«Истинному» наследнику McLaren F1 достанется самая продвинутая аэродинамика

В салоне T.50 есть три посадочным места — водительское установлено по центру. Приборы — аналоговые, а все органы управления ориентированы на пилота. Имеется место для багажа, так что новинка вполне сможет конкурировать с гранд-турером McLaren GT. По словам Марри, он ориентирован прежде всего на ощущения и не ставит своей целью устанавливать рекорды скорости или динамики разгона. «McLaren F1 был быстрым из-за низкой массы и небольших размеров» — уточняет Марри.

Всего будет построено 100 экземпляров T.50. Цена каждого — два миллиона фунтов стерлингов (165,5 миллиона рублей). Первые поставки клиентам запланированы на начало 2022 года.