Как сообщает издание GM Authority, к 2021 модельному году Chevrolet Tahoe и Suburban увеличили мощность — в первую очередь благодаря увеличенному воздухозаборнику за 625 долларов. В случае установки модернизированной детали на 5,3-литровый мотор его мощность вырастет на 13 процентов, а для 6,2-литрового мотора прибавка в мощности составит 17 процентов. Для обоих двигателей V8 также предлагается новая выхлопная система пониженного сопротивления с двумя типами насадок.