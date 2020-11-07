Как сообщает издание GM Authority, к 2021 модельному году Chevrolet Tahoe и Suburban увеличили мощность — в первую очередь благодаря увеличенному воздухозаборнику за 625 долларов. В случае установки модернизированной детали на 5,3-литровый мотор его мощность вырастет на 13 процентов, а для 6,2-литрового мотора прибавка в мощности составит 17 процентов. Для обоих двигателей V8 также предлагается новая выхлопная система пониженного сопротивления с двумя типами насадок.
Тюнинговый выхлоп добавляет 11 лошадиных сил 6,2-литровому мотору, а также семь лошадиных сил 5,3-литровому двигателю V8 в случае установки глушителей с одинарными патрубками и четыре лошадиных силы — со сдвоенными. Заодно Chevrolet подготовил для Tahoe и Suburban комплект более мощных тормозных механизмов. В него входят шестипоршневые суппорты Brembo и передние диски Duralife увеличенного размера за 2895 долларов. Задние суппорты можно приобрести за 575 долларов.