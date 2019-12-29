Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:00

Новый Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию

Tahoe и Suburban нового поколения будут выпущены в модификациях Z71

Александр Пономарев
General Motors презентовал новые Chevrolet Tahoe и Suburban несколько недель назад, а теперь появилась информация о новой версии Z71.

Как сообщает издание GM Authority со ссылкой на директора по маркетингу подразделения Chevrolet Trucks Боба Крейпса, хардкорная внедорожная модификация под названием Z71 вскоре станет частью модельной линейки новых Tahoe и Suburban. Официальной информации об этой версии пока нет, однако с наибольшей долей вероятности можно предположить, что внедорожники нового поколения в версии Z71 получат регулируемую по высоте пневмоподвеску Air-Ride на обеих осях, мощную защиту днища, а также иные бамперы для улучшения геометрической проходимости.

Ожидаются также внедорожные шины и декоративные элементы из некрашеного пластика. Полноразмерные рамные внедорожники Tahoe и Suburban, традиционно пользующиеся популярностью у американцев, со сменой поколения подросли в габаритах и получили новую силовую установку. Впервые в истории модели обзавелись независимой задней подвеской, а также получили в списке опций пневмоподвеску.