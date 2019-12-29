Новый Chevrolet Tahoe получит внедорожную версию

Как сообщает издание GM Authority со ссылкой на директора по маркетингу подразделения Chevrolet Trucks Боба Крейпса, хардкорная внедорожная модификация под названием Z71 вскоре станет частью модельной линейки новых Tahoe и Suburban. Официальной информации об этой версии пока нет, однако с наибольшей долей вероятности можно предположить, что внедорожники нового поколения в версии Z71 получат регулируемую по высоте пневмоподвеску Air-Ride на обеих осях, мощную защиту днища, а также иные бамперы для улучшения геометрической проходимости.