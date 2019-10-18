Два внедорожника Chevrolet из разных эпох «смешали» в один

К сожалению, никакой информации о силовой установке внедорожника авторы не предоставили. Учитывая, что на шоу SEMA производители привозят самые рискованные проекты, вполне можно предположить гибридную или полностью электрическую силовую установку, но все же более вероятен классический V-образный ДВС.