Takata выплатит крупную сумму жертвам смертельно опасных эйрбегов

Takata на протяжении многих лет поставляла подушки безопасности десяткам крупнейших автопроизводителей по всему миру. На сегодняшний день по дорогам, в том числе и по российским, ездят десятки миллионов машин, укомплектованных потенциально опасными эйрбегами.
Дело в том, что основной компонент такатовской подушки, пиропатрон, может взорваться с гораздо большей силой, чем обычно. В результате его металлический корпус разобьется на осколки, которые не только пробьют ткань, но и разлетятся по салону, травмируя водителей и пассажиров. Это и стало причиной нескольких десятков смертей и множества травм.
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Только в 2017 году Takata официально признала тот факт, что в компании знали о серьезном дефекте, но скрывали его и продолжали поставлять автомобильным компаниям потенциально опасные подушки. Это привело к самым масштабным отзывам в истории: в ремонт направили 100 миллионов машин.
В том же году Takata признала себя банкротом и продала ключевые активы китайскому поставщику запчастей Key Safety Systems. Фирма оказалась в плачевном состоянии: ее долги составляли около 15 миллиардов рублей, автопроизводители требовали компенсировать расходы на отзывы, а Национальная администрация безопасности дорожного движения США оштрафовала японцев на 180 миллионов долларов. Теперь ко всем тратам прибавились еще и выплаты семьям пострадавших на общую сумму 10 миллионов долларов (около 650 миллионов рублей).