Takata выплатит крупную сумму жертвам смертельно опасных эйрбегов

Takata на протяжении многих лет поставляла подушки безопасности десяткам крупнейших автопроизводителей по всему миру. На сегодняшний день по дорогам, в том числе и по российским, ездят десятки миллионов машин, укомплектованных потенциально опасными эйрбегами.

Дело в том, что основной компонент такатовской подушки, пиропатрон, может взорваться с гораздо большей силой, чем обычно. В результате его металлический корпус разобьется на осколки, которые не только пробьют ткань, но и разлетятся по салону, травмируя водителей и пассажиров. Это и стало причиной нескольких десятков смертей и множества травм.