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12:19

Takata выплатит крупную сумму жертвам смертельно опасных эйрбегов

Из-за неисправных подушек безопасности в ДТП погибли более 20 человек, а еще по меньшей мере 100 получили травмы

© pixabay.com
Суд штата Мичиган обязал японскую компанию Takata передать пострадавшим и родственникам погибших 10 миллионов долларов. Выплаты получат 102 человека, которые стали жертвами взрывающихся подушек безопасности.

Takata на протяжении многих лет поставляла подушки безопасности десяткам крупнейших автопроизводителей по всему миру. На сегодняшний день по дорогам, в том числе и по российским, ездят десятки миллионов машин, укомплектованных потенциально опасными эйрбегами.

Дело в том, что основной компонент такатовской подушки, пиропатрон, может взорваться с гораздо большей силой, чем обычно. В результате его металлический корпус разобьется на осколки, которые не только пробьют ткань, но и разлетятся по салону, травмируя водителей и пассажиров. Это и стало причиной нескольких десятков смертей и множества травм.

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Только в 2017 году Takata официально признала тот факт, что в компании знали о серьезном дефекте, но скрывали его и продолжали поставлять автомобильным компаниям потенциально опасные подушки. Это привело к самым масштабным отзывам в истории: в ремонт направили 100 миллионов машин.

В том же году Takata признала себя банкротом и продала ключевые активы китайскому поставщику запчастей Key Safety Systems. Фирма оказалась в плачевном состоянии: ее долги составляли около 15 миллиардов рублей, автопроизводители требовали компенсировать расходы на отзывы, а Национальная администрация безопасности дорожного движения США оштрафовала японцев на 180 миллионов долларов. Теперь ко всем тратам прибавились еще и выплаты семьям пострадавших на общую сумму 10 миллионов долларов (около 650 миллионов рублей).