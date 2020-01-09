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13:07

Из-за взрывоопасных подушек отзовут еще 10 миллионов машин

В ремонт направят автомобили 14 брендов, которые были проданы на американском рынке

Лиза Будрина
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о финальной волне отзывов, которая затронет автомобили с дефектными подушками безопасности. В сервисы направят 10 миллионов машин 14 автопроизводителей, в числе которых Audi, BMW, Ferrari, Ford, GM, Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi и другие.

В NHTSA подчеркнули, что цифра 10 миллионов является приблизительной, точное количество отозванных транспортных средств будет определено позднее. Недавно о готовящемся отзыве заявили только в Subaru – компания отремонтирует 500 000 машин со взрывоопасными подушками Takata. Речь идет о Forester, Impreza, WRX, Legacy и Outback, выпущенных в период с 2003 по 2014 год. Глобальный отзыв Subaru затронул и российский рынок: в конце 2019 года в ремонт отправили более 42 тысяч автомобилей.

Проблема с подушками безопасности японской фирмы Takata заключается в том, что при продолжительной эксплуатации автомобиля и влажном климате газогенератор может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине уже погибли два десятка человек, а количество пострадавших перевалило за сотню.

Ранее в Росстандарте заявили, что в России отзывы машин с дефектными подушками проводятся на протяжении шести лет – по состоянию на конец 2019 года они охватывали 40-53 миллиона автомобилей 12 брендов. При этом по российским дорогам продолжают ездить около 1,5 миллиона транспортных средств c подушками Takata.

Источник: Cnet