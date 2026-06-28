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Опубликовано 28 июня 2026, 07:59
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Такого еще не было: Volkswagen закроет 4 завода и сократит 100 тыс. человек

Volkswagen закроет 4 завода в Германии и сократит 100 тысяч работников. Такая мера рассматривается руководством немецкого концерна в рамках масштабной реструктуризации его бизнеса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. В случае осуществления это будет крупнейшая реорганизация в истории автомобильной промышленности.
Автомобили Volkswagen
Автомобили Volkswagen
© Volkswagen
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех немецких заводов и увеличения числа сокращений рабочих мест до 100 000, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией. Это может стать крупнейшей в истории отрасли реорганизацией», — отмечается в сообщении агентства.

По словам его источников, об этих планах проинфорированы члены наблюдательного совета немецкого автоконцерна. Эти меры планируется обсудить на заседании 9 июля.

Масштабные сокращения потребовались на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автокомпаний и импортных пошлин США на автомобили. Под угрозой закрытия находятся заводы Volkswagen в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также Audi в Неккарзульме.

Увольнение 100 тыс. человек и закрытие четырех заводов может стать крупнейшей реструктуризацией в истории автопрома, утверждает Reuters.

Ранее были названы лучшие модели китайского автопрома.

Источник:Reuters
Автор:Михаил Лобачёв
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#Audi
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