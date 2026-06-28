Такого еще не было: Volkswagen закроет 4 завода и сократит 100 тыс. человек

«Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырех немецких заводов и увеличения числа сокращений рабочих мест до 100 000, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией. Это может стать крупнейшей в истории отрасли реорганизацией», — отмечается в сообщении агентства.

По словам его источников, об этих планах проинфорированы члены наблюдательного совета немецкого автоконцерна. Эти меры планируется обсудить на заседании 9 июля.

Масштабные сокращения потребовались на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автокомпаний и импортных пошлин США на автомобили. Под угрозой закрытия находятся заводы Volkswagen в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также Audi в Неккарзульме.

Увольнение 100 тыс. человек и закрытие четырех заводов может стать крупнейшей реструктуризацией в истории автопрома, утверждает Reuters.

Ранее были названы лучшие модели китайского автопрома.