Названы лучшие модели китайского автопрома по версии J.D. Power
Среди брендов лучший результат показали Land Rover (200 PP100), Cadillac (203 PP100) и Volvo (206 PP100), далее расположились Porsche, Lexus, Dongfeng-Honda, Chery (213 PP100) и Geely (214 PP100).
В список также вошли GAC-Honda, Changan, Jetour, GAC-Toyota, Mercedes-Benz, Haval, Tank, Buick, Roewe, SAIC-Volkswagen и Changan-Mazda.
В сегменте компактных седанов лучшим признан Changan Eado Plus, второе и третье места заняли Roewe i5 и MG 5.
Среди компактных седанов дороже — Toyota Levin и Changan Eado Max. В среднеразмерном классе лидируют Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand (поколение V). Среди бизнес-седанов отмечены Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.
В категории компактных кроссоверов победили Geely Coolray и Changan CS35 Max; среди более дорогих — Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06.
В эконом-классе среднеразмерных кроссоверов лучшими стали Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus; в более дорогом сегменте — Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc.
Среди семейных кроссоверов отмечены Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8. В классе компактных минивэнов победил Wuling Hongguang V, среди среднеразмерных — GAC M6 и GAC M8, а среди крупноразмерных — Honda Odyssey.
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