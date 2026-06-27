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Опубликовано 27 июня 2026, 11:36
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Названы лучшие модели китайского автопрома по версии J.D. Power

J.D. Power перечислил 30 авто китайского производства, которые не ломаются. Рейтинг качества автомобилей составлен на основе опроса 14 тыс владельцев 127 моделей, которые были приобретены с июля 2025 по февраль 2026 года. Исследование охватило 218 параметров в девяти категориях, по итогам которых был рассчитан коэффициент PP100 — число проблем на 100 автомобилей.
Changan Eado Plus
Changan Eado Plus
© Changan
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Среди брендов лучший результат показали Land Rover (200 PP100), Cadillac (203 PP100) и Volvo (206 PP100), далее расположились Porsche, Lexus, Dongfeng-Honda, Chery (213 PP100) и Geely (214 PP100).

В список также вошли GAC-Honda, Changan, Jetour, GAC-Toyota, Mercedes-Benz, Haval, Tank, Buick, Roewe, SAIC-Volkswagen и Changan-Mazda.

В сегменте компактных седанов лучшим признан Changan Eado Plus, второе и третье места заняли Roewe i5 и MG 5.

Среди компактных седанов дороже — Toyota Levin и Changan Eado Max. В среднеразмерном классе лидируют Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand (поколение V). Среди бизнес-седанов отмечены Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.

В категории компактных кроссоверов победили Geely Coolray и Changan CS35 Max; среди более дорогих — Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06.

В эконом-классе среднеразмерных кроссоверов лучшими стали Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus; в более дорогом сегменте — Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc.

Среди семейных кроссоверов отмечены Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8. В классе компактных минивэнов победил Wuling Hongguang V, среди среднеразмерных — GAC M6 и GAC M8, а среди крупноразмерных — Honda Odyssey.

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Источник:JD Power
Автор:Алексей Морозов
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